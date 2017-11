Saiga Antilope

De Saiga antilope, Saiga tatarica, is een evenhoevig zoogdier dat voorkomt op de steppen van Centraal Azië en in het zuiden van Rusland. Anders dan de ons bekende Antiloop heeft dit dier een sterk opgezwollen snuit, waar je zelfs een slurfje in kunt zien. In China is het dier al in de jaren 60 uitgestorven. De log overkomende Antiloop heeft dunne, korte poten, de ogen zijn zwart en opvallend groot, terwijl de oren vrij klein zijn. Sommige mannetjes dragen hoorns. Hun vacht is dik en wollig en in de winter worden die nog dikker en wit van kleur. In de zomer overwegend zandkleurig of kaneelbruin.

Uit opgravingen in Moldavië, Polen, bleek dat deze dieren vroeger ook hier verbleven en tijdens de laatste ijstijd zelf in Alaska waren. Deze herbivoor leeft van grassen, kruiden, korstmossen, steppeplanten, waaronder giftige. Die giftige kunnen zij eten, andere dieren sterven er aan. In het voorjaar trekken gemiddeld 200 duizend dieren naar grazige weiden en ze schromen niet om 1000 km er voor af te leggen. Deze afstand gaat in een tempo van gemiddeld 40 km per dag. Als ze moeten vluchten, halen ze een snelheid van 70 tot 80 km per uur.

In 2015 werden de Saiga’s in Kazachstan getroffen door epizoöptie. (plotseling opkomende mysterieuze ziekte) Vermoedelijk werd het veroorzaakt door de teek en verontreinigd water. 134 tot 160 Duizend dieren lieten in een week het leven. Men probeert, ter voorkoming van uitsterven, dit bijzonder dier in leven te houden, temeer omdat ze gemiddeld maar 4 tot 5 jaar leven.

Foto 1 en 2/Planet Earth/