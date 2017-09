Utrecht Oudegracht

Buiten Hoog Catharijne is het gezellig rommelig druk terwijl de zon ons mild besproeit. Iedereen heeft haast in de gemoedelijke kleine straatjes met parmantige oude huisjes en winkeltjes. We kuieren op ons gemak naar Schuttevaer die al 55 jaar de rondvaarten verzorgd op de Oudegracht, die in de 10e eeuw is gegraven. De straatjes stralen gezelligheid uit en hier en daar ruikt het naar koek, gebakken brood, kibbeling. Op de deze gracht schijnen alle toeristen en winkelende mensen bij elkaar te komen en sla ommen fietsers er ook nog eens tussen door. Het is net Venetië op het water want een heuse gondel vaart beneden langs. De bloemenmarkt geurt, een libel strijkt op een zonnebloem. Bij oude panden, hier en daar met bladgoud besprenkelt, staan we even stil. Het geluid van lepels, messen, vorken en ingeschonken bier op de straat terrassen is volop aanwezig. Wat ijsklontjes tinkelen in de pas ingeschonken wijnglazen.

Beneden op het ondoorzichtige water zien we heel wat boten voorbij komen en zelfs een rubberbootje met een kleine elektrische buitenmotor, type slagroomklopper. Bij gebouw de Planeet en de Viebrug betalen we aan de kassa en dalen daarna een houten trap af naar het water. Aan de overkant zien we de ingangen van restaurants, deuren van keukens en iemand die komt bevoorraden. We benijden hem niet als we hem 6 keer de trap op en af zien lopen.

Precies om 12 uur schepen we ons in en wordt een kwartier later de tros los gegooid en beginnen we onder heel veel bruggen door te varen. Het gaat rustig en iedereen kijkt zijn ogen uit naar wat deze vrolijke stad die dag te bieden heeft.

Utrecht. 26.8.2017