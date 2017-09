Sleepboot de Raaf

Trotse eigenaar Han kuipers doet al 17 jaar kleine rondvaarten in samenwerking met de Kinderboerderij de Blijde Wei in de wijk Ommoord, Rotterdam. Om het mogelijk te maken de Raaf te blijven onderhouden vraagt hij € 5 p.p. voor de trip.

Het weer is wisselvallig. Aan de hemel heeft de natuur een wolkendek geschapen dat menig schilder naar zijn penseel zal doen grijpen. De oude dame uit 1920 ligt zacht te dobberen op de golfjes van de Rotte. Haar 12.10 meter lengte en haar voorgevel zijn indrukwekkend in oude schoonheid. De 165 pk motor lijkt op het pruttelen van een T Ford of een astma atleet die zonder zuurstof de Himalaja beklimt. De oude houten steiger kreunt in haar voegen als de corpulente zwarte oude dame haar lijf weg laat dobberen naar het midden van het nog rimpelloze vocht. We zaten allemaal verspreidt op een onderkomen of machinekamer te genieten van de vaart die door een vriendelijk zonnetje wordt begeleidt.

Een macho koet rent voor de boeg langs over het water, een spoor van belletjes achterlatend. Vrouw koet trekt haar vlerken wat smalend op terwijl ze haar kroost nauwlettend in de gaten houdt voor de dansende aanrollende golfjes. De villa’s en mooie huizen langs de Rotte, de stokoude kroeg/eetcafé/pleisterplaats Oud Verlaat, villa met rieten kap, het gemaal, molens, bewoonde molen zonder wieken, het botenverhuur bedrijf, vier seizoenen skibaan, recreatiepark de Bonk, uitzichttoren, glijden in stilte voorbij. Een kleine schutsluis, een nostalgische bewoonde molen maken deel uit van de weelderige oevers waar het riet traag in een briesje buigt. Het fiets/personen pontje vaart achter langs voorbij.

Als de oude dame na anderhalf uur haar zwarte flanken nogal ruw tegen de oude houten steiger aandreunt, de T Ford geluiden abrupt ophouden, ontschepen wij ons, groeten de schipper, dalen het bergje af en gaan koffie drinken bij de kinderboerderij die dit jaar al weer 40 jaar bestaat.

De Rotte. 27.7.2017