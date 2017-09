Woeste Safari op Fuerteventura

Het was de laatste excursie in een zwaar uitgevoerde vierwiel aangedreven patrouillewagen die hoger op zijn chassis staat dan een SUV of MPV. Net zo verwondelijk want waar de naar toegaan is het gelijk een Mars landschap.

De onderkant is extra beschermd tegen opspattende lavastenen. Het woeste landschap waar we in terecht komen is vroeger meedogenloos gevormd toen de vulkanen machtige en vernietigende dikke stromen lava over het eiland uitspuugde. Bij de gemeenste vulkaan van het eiland, waarvan de krater voor de helft in die tijd tijdens de uitbarsting werd weggeblazen, zetten we de patrouillewagen neer en klauteren naar boven. De stilte die alom aanwezig is wordt even later verscheurd door Safari buggy’s die in een stofwolk onze kant op komen. In de krater zitten stoïcijnse eekhoorns, gewend aan toeristen, rustig op kaakjes te kauwen die daar neergelegd zijn. Daarna gaan we hotsend en botsend over grimmige rode wegen richting een koffietent waar we vriendelijk worden ontvangen. De koffie is prima, de hangmatten nodigen uit om in te gaan liggen.

Na de koffie, twee kilometer verder, een nog wilder landschap inrijdend, zien we scherpe puntige lavarotsen waar woedende golven uit de oceaan onverstoorbaar op blijven beuken. De aanwakkerende wind vergruisd en slijpt duizenden schelpen tot witte kalk en smijt die op het zandpad dat er ondertussen spierwit bij ligt. Een vuurtoren staat als een baken op de punt van een rotsplateau. We stappen uit en moeten door de harde wind wat gebogen naar de machtige toren lopen. Het is heerlijk uitwaaien en genieten van de woestheid van de beukende golven en de witte schuimkoppen die waarschuwen daar zeker niet te gaan zwemmen.

We zien en verblijven er een tijdje, spierwitte strandjes, campers die er 4 dagen mogen staan, vijf binnen zeetjes ondiep en lekker fris. In El Cotillo gaan we lunchen. Het is een gehucht met een prachtige kleine haven dat wordt beschut door 10 meter hoge lavarotsen. Verder rijdend, zien we 100 meter diep beneden ons de oceaan woest het strand bestormen. De wind beukt op de lavarotsen en afkalvende kust die hier en daar verminkt is omdat delen de oceaan ingestort zijn.

Na acht uur hebben we alles gezien en gaan rustig over asfaltwegen naar Corralejo. Het was een bijzondere dag en een prachtige rit over een Marslandschap van rotsen, rode bodem en lava waar de natuur laat zien dat ze oppermachtig is.

Twee dagen later gaan we om 7 uur ’s avonds met Transavia terug naar Nederland.

De meeste foto’s zijn te zien op Facebook omdat hier nog steeds de fotoboeken niet in orde zijn. Laatste artikel over Fuerteventura.

