De zon heeft het landschap in haar greep, de temperatuur is prima, dus stappen we op de fiets en gaan daar waar het voorwiel ons brengt. Men is maanden bezig geweest om een deel van het Lage Bergsebos bij Hillegersberg/Bleiswijk te renoveren en de paden begaanbaar te maken. Even geen motorgeronk, maar stilte in de natuur die richting de herfst gaat.

In de buurt van het pannenkoekenhuis/restaurant zijn nieuwe borders aangelegd met veel bloeiende planten en struiken. Ze geven lichte geuren af terwijl vlinders vrolijk dartelen, een veldmuisje ons olijk aankijkt en rustig blijft zitten. Een spin in een struik heeft al enkele prooien in haar web. De zompige zandpaden zijn nu geasfalteerd. De modderige delen op de kinderspeelplaatsen zijn verdwenen. Een fluister bootje splijt het spiegelgladde water van het meertje en vaart verder naar de smalle wateren van het bos. Hier en daar drijft een plantje dat losgewoeld is. We genieten van de stilte, de flora en een enkele vroege paddenstoel. Alleen een vogeltje zingt even, vermoedelijk voor zijn liefje en daarna weer stilte alom. Na de felle regenbuien ruikt het bos fris en hier en daar naar rottend hout, terwijl omgewaaide bomen en takken voortaan blijven liggen en door insecten straks veroverd worden. Met trots noemen ze het hier, na renovatie, de Bergse Vallei. De zware Hooglanders zijn afgeweken van het Runderpad, maar heel in de verte langs het water zie ik hun schimmen. Met de telelens van de kleine camera, 200 meter over het water, vereeuwig ik ze. Ik zag de silhouetten niet goed door de lichtinval van de zon op het water. Na de koffie met likeurtje, standaard daar bij het restaurant/pannenkoekenhuis, reden we terug naar huis met een bom aan vitamine D in ons lijf. Thuis, op het scherm, zagen we dat het geen Hooglanders waren, maar een omgevallen dikke boomstam. Mijn ogen hebben mij bedrogen. Lage Bergse Bos. 9.8.2017 – één herfstfoto, 2015.



































Benneke 03 sep 2017 12:24 Heerlijk toch zo'n fietstochtje door een mooie omgeving René. De gratis vitamine is natuurlijk altijd veel beter dan de vitaminen uit een potje.



Redone 03 sep 2017 12:31 Dat is toch genieten René, mooi weer mooie omgeving, beter kan het niet!!!