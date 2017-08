Oceanen met verrassingen

Licht gevende haai

Er zijn volgens wetenschapper Stephen Kajiura 450 soorten haaien, grote en kleine. Op 300 meter diepte kwamen duikers de Etmopterus lailae tegen, een haai van 30 centimeter, nog geen kilo zwaar en ook niet moeders mooiste. Hij en zijn collega’s troffen hem plotseling aan voor de kust van Hawaii en ze konden hem zien omdat de haai bioluminescerend is, opgloeit in het donker. Vermoedelijk om soortgenoten bij het paren te herkennen en om kleine prooien zoals visjes of garnalen te vangen.

Ondanks zijn geringe lengte heeft hij een enorme neus en dat is op deze diepte noodzakelijk om voedsel te vinden. Volgens de ontdekker zullen ze in de loop der tijd veel meer nieuwe ontdekkingen doen.

De foto is van c. kraayvanger/scientias. Verleend akkoord aan mij.

Vis zonder gezicht.

Toevallig kwamen wetenschappers deze 40 cm vis op 4000 meter diepte tegen die al 40 miljoen jaar in de oceanen voorkomen. De vlakte voor de kust van Oost Australië is behoorlijk diep en de expeditie die daar bezig was en deze vis ontdekte, dacht in eerste instantie dat ze een nieuwe soort ontdekt hadden, omdat het dier geen gezicht had. Later, uit genetisch onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Bij diepgaand onderzoek bleek dat aan de buitenkant er geen gezicht was, maar het dier beschikt wel over ogen die onder de huid schuil gaan, de mond zit ook verstopt aan de onderzijde van het lichaam. Door de extreme diepte, de enorme waterdruk en de temperatuur van rond de één graad Celcius, heeft de natuur het dier beschermd door de ogen en gezichtsvermogen onder de huid aan te maken. Men vindt de vis afzichtelijk.

In de loop der tijd bleek dat het dier toch ook ergens anders voorkomt, bijvoorbeeld in de wateren van Indonesië, Japan, Hawaii, Papoea-Nieuw-Guinea (1873) en in de Arabische zee.

Afb. 1 Scientias. Afb. 2: John Pogonoski / Australian National Fish Collection.