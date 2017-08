Oasis Park de Shows

Er zijn drie shows op dit geweldige park. De zeeleeuwenshow en de roofvogenshow hebben wij eigenlijk al overal gezien. Het is altijd hetzelfde, dus beperk ik dit artikel met enkele foto's. De Fauna show is wel interessant.

We kijken toch even naar de locatie. De tribune is enorm en het overhellende dak beschermt iedereen tegen de zon. Het grote bad kleurt lichtblauw en aan de overkant ligt het podium waar de dieren zullen optreden. Al snel komen ze binnen, duiken het water in, schieten er uit en daarna worden ze door de trainer voorgesteld. De dieren klappen dan in hun vinnen. We maken snel een paar foto’s.

Boven op een lavaberg, een hele klim, is de roofvogelshow. Met een jeep komt ergens uit een dal de trainers met de roofvogels, merendeel Arenden en de Amerikaanse zeearend. Ze vliegen vanaf een hoge stellage een meter over onze hoofden heen, dus moeten we snel bukken en vangen ze daarna stukjes vlees uit de lucht. Een mooie sneeuwuil suist over ons heen, moet naar een andere trainer, heeft daar geen zin in, zwenkt stuurboord uit en verdwijnt ergens het park in. Wat ze ook roepen en doen, de uil is even een tijdje op stap.

We sjokken naar de Faunashow dat in een nagebouwd drassig oerwoud gebied plaats vindt. Beneden lopen vervaarlijke Varanen en een verzorgster met rood haar showt pal voor onze neus een paar slangen. Een ander volgt maar ze lopen te snel langs ons om een goede foto te maken. Andere gevaarlijke reptielen passeren ons op één meter, maar ze liggen rustig op de schouders van de oppassers. Een leuke wervelende show van 20 minuten.

Na zes uur lopen we naar voren en zien dat de motoren van de bussen al aan staan om de airco’s hun werk te laten doen. Na een half uur vertrekken alle bussen naar de plaatsen waar ze de mensen hebben opgehaald. Tegen etenstijd komen we in Corallejo aan en gaan gelijk naar het strand voor het avond eten.

Oasis park, het mooiste park in Europa, zullen we niet snel vergeten.

Fuerteventura, maart 2017

Hier nog steeds geen fotoboeken. Op Facebook wel over dit onderwerp.