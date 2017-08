Oasis Park De Dieren

Er zijn 3000 dieren in het park van Fuerteventura. Ze hebben allemaal een grote leefruimte, worden goed verzorgd en er is veel schaduw.

Voordat we de Botanische tuin verlaten gaan we in een open Afrika restaurant wat drinken en nemen er een lekkere punt bij. Aapjes achter glas kijken ons smachtend aan. Daarna lopen we onder het bladerdak van bomen en langs mooie palmbomen en tropische bloemen het park weer verder in. We zien een Lynx die in het zonnetje zit te genieten.

Een enorme Lequaan is prachtig en ziet er prehistorisch uit. Natuurlijk ontbreken de zebra’s niet en een gezinnetje heeft net een kleintje er bij gekregen. Kamelen en Dromedarissen staan stom voor zich uit te kijken, terwijl hun kaken malen. Grappig is een otter die flink in een stuk meloen bijt terwijl een stokstaartje verwondert toekijkt. Er zijn veel gevaarlijke krokodillen die doodstil liggen te zonnen. We lopen langs nijlpaarden, tropische vogels, krokodillen, gemzen, ezels, lama’s, parmantige stokstaartjes, maraboes, struisvogels, pelikanen, flamingo, dromedarissen en nog veel meer zoals in de meeste dierentuinen.

Hier geen Orang Oetangs, tijgers, leeuwen, panters of luipaarden en dat is maar goed ook. Wel drie olifanten waaronder een Dombo. Vervelend vinden wij ook hier in dit park dat je op safari kunt op een bult van een dromedaris. Ze hangen over de rug van het beest twee zitjes en soms zie je de dieren kreunen als veel te dikke toeristen plaats nemen en het dier omhoog moet komen.

Als we bij een groot hek komen, komen de giraffen en proberen ons te besnuffelen.

Na alle dieren bekeken te hebben, moeten we weer naar een terras want de zon is meedogenloos die dag en het slenteren is vermoeiend.

We kunnen nog steeds geen fotoboeken aanmaken, dus laten we het bij een beperkt aantal foto’s. De rest van de foto’s staan voortaan op Facebook.

Fuerteventura, maart 2017.