Molenaars Nostalgische Zolder





Begin juli waren we in Berkel en Rodenrijs waar we de tractoren van een particulier museum bewonderden. Boven het tractor museum was ook nog een zolder waar we al snel terug gingen naar de jaren van onze jeugd.

Veel ouderen en zeker boerenfamilies gooiden nooit wat weg en alles werd tientallen jaren zorgvuldig op zolder bewaard. Dat deed ook de familie Molenaar. De steile trap had gelukkig een paar stevige leuningen en eenmaal boven wisten we niet wat we zagen. Mijn gedachten gingen terug naar mijn jeugd in Nijmegen. Bij de buren stond toen al een zwartwit televisie van Loeweopta. Wij hadden nog geen tv in de jaren 50 en begin 60. Aan de linkerkant stonden prachtige oude stoelen met een Perzisch kleed er op, precies zoals in 1950 in onze ‘mooie salon kamer’ stond, waar wij alleen zondags mochten komen. Onze stiefmoeder was coupeuse en we herkenden gelijk de naaimachine van Singer. Als we in de gewone kamer gingen eten werd de tafel met een geborduurd kleed gedekt en voorzien van servies en borden die meestal bloemmotieven had. Even verderop stond een breimachine en spinnenwiel die onze buurvrouw ook had, oude koffiemolens, koekblikken met welbekende oude namen, een ouderwetse ketel met fluit, een potkachel. Na de potkachel kwam de kolenhaard en daarna de gashaard meestal van Faber en daarna weer de centrale verwarming en de geiser. Kinderwagens werden steeds hoger zodat de ruggen van de moeders werden ontlast. Wil je duizenden nostalgische artikelen uit de jaren 40 50 60 70 zien, kijk dan op Internet naar Oude Ambachten en Speelgoed Museum aan de Rijksweg 87 in Terschuur even onder Apeldoorn. Daar kom je ogen te kort. Aangezien de fotoboeken nog steeds niet in orde zijn, kun je de rest van de foto’s wel op Facebook zien. 1 Juli 2017. Berkel en Rodenrijs.



































Bette 20 aug 2017 13:19 Wat leuk René'en zo dicht bij huis. Bijzonder leuk en wat een mooi kacheltje,

vroeger thuis hadden we ook zoiets,altijd gezellig zo,n snorrend ding op een koude dag.

Bette.



Gribou---Greet 20 aug 2017 14:16 ' k Zal maar niet alles opschrijven wat me heel bekend voorkomt want dan wordt dit een ellenlange reactie

prachtig zoveel nostalgie te zien op je foto's .



groet Greet















Tteun 20 aug 2017 16:05 Prachtig om dit te zien. Gr. Teun