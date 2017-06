1690 Hallehuisboerderij

De zon schijnt. We gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard dat gevestigd is in een monumentale boerderij van voor 1700.

Boven op de dijk kijken we eerst vol bewondering naar de stokoude boerderij, bijgebouwen, wagenschuur, hooischuur, klompenmakerij, touwmakerij. De omgeving is vredig en daarna dalen we tussen de kastanjebomen de steile laan naar beneden af. We komen we gelijk in de 19e eeuw terecht, zeker omdat een vrouw kleding aan heeft uit die tijd. We bekijken met ontzag de stokoude gebruiksvoorwerpen uit die periode, waarvan we er velen uit onze jeugd herkennen. Er is een pronkkamer, een boekhok, een rij schoolbanken uit de tijd van ‘Ot en Sien’ en vitrines met prachtige oude houten Friese doorlopers. De mooi versierde sleden zijn bewerkt, sleden die vroeger door paarden over de sneeuw werden voortgetrokken.

Bij het klinkerpad, de was hangt buiten, zien we appelbomen en bekijken daarna de oude huifkarren en de eerste brandweertoestellen. In de boerderij zijn oude winkels uitgestald waar je vroeger koekkruimels in een puntzak kunt kopen en toverballen en kaneelstokken. Lijstjes van lei vermelden lage prijzen die absurd overkomen. Het antieke winkeltje doet ons denken aan de verkoop van ouwel, duimdrop, zuurstokken en dat alles toen bewaard in stokoude blikken uit onze jeugd.

Een brancard uit 1900 doet ons rillen. Je zult maar gewond zijn en op deze brancard weggebracht moeten worden. Dat zal heel wat pijn gedaan hebben. Op zolder van de boerderij zien we de platen van oude dorpen van de Krimpenerwaard, de binnenvaart, de steenplaatsen, het touwslaan, de ijsselsteentjes en de griffels waar je mee op een lei kunt schrijven. Het Aap Noot Mies is wonderlijk ook Aap Roos Zeef Muur, iets wat we nog nooit tegen zijn gekomen.

Natuurlijk gaan we buiten op een oude verweerde bank zitten en bestellen poffertjes en genieten van het uitzicht op de stokoude gebouwen en de oude wilgen langs het kleine slootje bij de appelboomgaard.

Streek Museum Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel. 10.6.2017