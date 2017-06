Aloe Vera kwekerij - Fuerteventura

Deze excursie met acht busjes die ook op de smalle bergwegen kunnen komen, wordt de grote route genoemd, omdat we deze dag meerdere locaties gaan bezoeken. Belgische Rita rijdt ons, de maximum snelheid van 90 km per uur negerend, naar de hoofdstad Puerto del Rosario. Daar wacht een karavaan van andere busjes op ons en daarna gaat het in hoog tempo naar het zuiden waar een van de grootste Aloe Vera kwekerij van het eiland is. Als we er aan komen stellen de andere gidsen zich eerst voor. Het zijn gidsen voor Nederlanders, Duitsers, Fransen en Italianen. Rita spreekt Nederlands en Frans en dat is maar goed ook, want onze medepassagiers zijn een Frans echtpaar.

Als we er zijn, naar het veld lopen, zien we prachtige tropische planten en acave, de succulente planten die hier in het droge klimaat goed gedijen. Het Aloe Vera veld ligt er prachtig bij. Maar eerst legt de vrouw van het bedrijf uit hoe ze het sap van de Aloe vera plant verwijderen. Als ze een blad opensnijdt zien we het sap al druipen en wat belangrijk is zegt ze, is snijden met een plastic mes het beste. Aan het vloeien van het sap uit één blad schijnt maar geen einde aan te komen.

Ze spreekt uitstekend Engels, verteld ook nog over heel veel bijproducten zoals shampoo en drank vermengd met cranberry en neemt ons mee naar de verkoop afdeling waar honderden potten en glazen voor de verkoop staan. Het personeel laat ons rustig kijken en dringt niet aan om wat te kopen. Enkele, meestal vrouwen, kopen Aloe vera zalf dat goed voor de huid is en er zijn ook producten voor ondersteuning van reuma.

Op een scherm laat het bedrijf zien wat er allemaal door hen gemaakt wordt. Export gaat over de hele wereld. Gel, handcrème, lotion, after sun, badzout, zeewier zeep, wijnzeep, geurende zeep en als ze een drupje op ieders hand spuit, ruikt het inderdaad lekker. Alo drink exposed is verfrissend en een 100% natuurlijke sap uit de plant. Het is een geneeskrachtig sap die het lichaam ondersteunt en zeker op de eiland door de sporters veel wordt gebruikt, alsmede door reuma patiënten.

Een driekwartier later, het is 26.9 graden, gaan we weer met hoge snelheid naar de volgende locatie. Rita is een uitstekende chauffeur.

