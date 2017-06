Steenovens en Beelden

Hitland in Nieuwekerk aan den IJssel komt van een oude steenplaats en verwijst naar een paardenras de Hit. Vroeger stond er een stokoude boerderij met de naam Klein Hitland. Op de prachtige smalle laan waarvan het bladerdak van de statige bomen de zon tegen houdt, passeren we eenden met een stel pasgeborenen. Na 400 meter stallen we de wagen in het bos op een gerenoveerde verharde parkeerplaats. Vorig jaar was het hier nog een blubberpartij. We kuieren daarna door het park naar de steenovens waar een expositie wordt gehouden van beelden. In het park zien we een bord ‘Sunnyveld’ dat de naam van onze kater draagt. Het is haast Pinksteren, maar het is nog heel stil op het park.

Bij de stokoude steenovens gekomen zien we dat de poort van de eerste open staat en twee mensen buiten bezig zijn met zagen en schuren. Zij vertellen ons wat over hun vakmanschap en de beelden die ze maken. Daarna lopen we een atelier binnen die op die dag in gebruik is genomen en nu drie dagen open is voor belangstellenden. Om de haverklap worden er mooie bossen bloemen gebracht. De beelden die de eigenaar Ron van Savoijen daar binnen maakt zijn echt bijzonder. Vol enthousiasme verteld hij over zijn werk. Na alles bekeken te hebben wensen we hem veel succes met zijn pas geopende zaak.

Bij Brasserie Geen Idee nemen we koffie met een appelpunt en na een half uur rijden we terug naar huis. Al weer bijzondere mensen ontmoet die enthousiast zijn over hun werk en de resultaten die wij mochten bewonderen.

3.6.2017 klein Hitland Steenovens. Beeldenexpositie Ron Art & Metal kunstcomposities.