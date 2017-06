Afrikaanse markt en strandjes

We zijn de hele maand maart op Fuerteventura - Corrallejo en lopen de winkelstraat in richting het Waterpark, een enorm kinderparadijs. Omdat we net voor onze reis Sunny de kater hebben gekocht, het dier is totaal verwaarloosd, is dit onze laatste reis die een maand duurt.

Naast dat park is een grote ruimte waar dinsdag en vrijdag een markt wordt gehouden. We moeten goed uitkijken voor het verkeer want er is een grote rotonde die naar verschillende snelwegen gaat. De FV1 die achter de stad langs loopt en via de Oceaan en Parque Natural naar de hoofdstad gaat, is vaak erg druk. Parque Natural heeft links een 12 km spierwit strand en aan de rechterkant zandduinen die in de volksmond de Sahara wordt genoemd. Daar zijn veel films opgenomen, waaronder Exodus.

De kleine markt heet terecht de Afrika markt, want 90% van de verkopers zijn gitzwarte Afrikanen. Het geijkte dat je op zulk soort markten ziet is: leer, tassen, koffers, horloges, zonnebrillen, houten sculpturen, vrolijke petten, hoeden, wandelstokken, parasolletjes, kleding, snuisterijen, sjaals, bewerkte schelpen. Geuren van frites, gebraden vlees en Duitse braadworst, worden over de markt geblazen. Sommige mannen laten zich verleiden om te worden gemasseerd.

Het is ondertussen erg warm geworden, dus verlaten we na 20 minuten de kleine markt en gaan we wandelend door de wijken richting de strandjes waar altijd wat wind staat. Op een van de strandjes duiken we onder een parasol, drinken en eten wat en kijken naar de boten, de kano’s, een enorm privé jacht, een lava eiland, de Ferry van de Olson lijn en naar bedrijvigheid in en op het water. De zwarte lavarotsen domineren hier en daar het oceaan water. Daarna kuieren we over diverse strandjes naar de boulevard waar een bandje speelt.

Tegen schemertijd gaan we bij een steak restaurant eten en terug naar het appartement passeren we veel acave, tropische bloemen, cactussen, palmen en meters mimosa op muren. Twee palmbomen zijn versiert met een lint van led lichtjes.

