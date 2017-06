Boom Geiten

Andere artikelen







Er zijn diverse soorten geiten. Om er een paar te noemen: huisgeit, bezoargeit, de markhoor of schroefhoorn geit, en de steenbokken. Marokko heeft bijzondere geiten die niet alleen op de grond scharrelen.

Als je in het zuidwesten van Marokko terecht komt, kun je geiten zien die in een boom staan en de omgeving afspeuren. Ze doen dit niet zo maar. Ze zijn belangrijk want ze verspreiden zaden door te spugen. Omdat voedsel voor de dieren in dat gebied schaars is, klimmen ze in Argan bomen die vol met vruchten zitten. Door hun gespleten hoeven kunnen ze gemakkelijk in een boom klimmen en schromen niet tot de nok te gaan. Elke hoef heeft twee tenen die ze spreiden en zo de tak kunnen vasthouden en de zachte zolen hebben grip op de schors. Maar de wetenschappers kwamen er ook achter dat ook de bomen profiteren van de geiten, want door het weg spugen van de zaadjes ontstaan er nieuwe bomen. Men noemt de handelwijze van deze geiten endozoöchorie. (verspreiden van zaden) Vroeger dacht men dat het zaad verspreidt werd door ontlasting, maar toen ze de dieren seizoenen lang in de gaten gingen houden, kwamen ze tot deze verrassende ontdekking. Uit de zaden wordt ook olie gewonnen, de Arganolie wordt al eeuwenlang door de berbervrouwen gebruikt en de laatste jaren ook verwerkt in schoonheidproducten. Argan Shampoo is al lang op de markt gebracht. Het is goed voor droog en beschadigd haar. 1.Scientias/ik heb plaatsing akkoord. Foto 2. Luc Viator/

I.V.M. SLIJMBEURSONTSTEKING, RECHTS, DE DERDE KEER, HEB IK VAN DE FYSIO OPDRACHT GEKREGEN OM DE KOMENDE 3 MAANDEN HEEL WEINIG OP DE PC IETS TE DOEN. IK BEN DUS VOORLOPIG ALEEN MAAR HEEL KORT OP WO EN ZA OP 50 EN FB.















