Bommel zolder

Bij Zoetermeer gaan we binnen door, over wegen die we niet kennen, maar de uitzichten op boerderijen, sloten en mooie huisjes, is overweldigend. We zijn benieuwd naar de Bommelzolder, een klein ‘museum’ opgericht door Pim Oosterheert.

Toen Pim genoeg kreeg van Zoetermeer, hij woonde er 20 jaar, verhuisde hij naar Zoeterwoude. Als liefhebber van Martin Toonder richtte hij op 13 juni 1998 het kleine museum de Bommelzolder op. De zoon van Marten Toonder opende het officieel.

Als we door hem enthousiast worden ontvangen, loods hij ons het eerste gedeelte binnen waar Tom Poes en Olivier B. Bommel ons van alle kanten vrolijk aankijken. Het is ongelooflijk wat hij in al die jaren bij elkaar gesprokkeld heeft. Vorig jaar kwamen zelfs twee tekenaars uit Engeland zijn museum bezoeken. Hij heeft er zoveel uitgestald dat je ogen tekort komt. Oude series in de kranten heeft hij uitgeknipt en in een boek verwerkt. Wat hebben we in onze jeugd die krantenverhalen veel gelezen.

Van hem hoorden wij dat in eerste instantie Toonder begon met een verhaal over Tom Poes, maar in de loop der tijd vond hij dat onvoldoende en kwam Olivier B. Bommel met zijn schicht erbij. We zien Bommelaria, puzzels, posters, gordijnen, boekjes, textiel, serviesgoed, poppetjes, stempeltjes, beeldjes, schilderijtjes, klokjes, kleding, vloerkleedjes, en dat alles in Bommel stijl. Zelfs in de 2e WO ging Toonder gewoon met tekenen en schilderen door. Interviews met Toonder kunnen daar ook worden vertoond via video en dvd. Toonder ontwierp ook stripverhalen over Panda, Kappie en Koning Hollewijn. Als je ook iets van Bommel en of Tom Poes hebt, hoe oud dan ook, het liefste zo oud mogelijk, en je doet er niets mee, stuur het dan naar hem op. Hij zal er dolblij mee zijn.

Het museum is alleen te bezoeken na e mail of telefonische afspraak. Weipoortseweg 33 – 2381 NC Zoeterwoude. info@bommelzolder.nl

De bommelzolder 20.5.2017