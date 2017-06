Leefgoed de Olifant

Het is Hemelvaartdag en de zon is krachtig. Duizenden mensen vermaken zich bij ons op het strand en in het water. Dus gaan wij naar rustige streken langs de Hollandse IJssel en naar een complex die we nog niet kennen.

De typische geuren van het Hitlandbos en de harmonie van de flora doet geweldadig aan. De zon penseelt tussen de takken en het struikgewas een andere wereld terwijl het verstikte dikke kroos langs de gerenoveerde walkanten zo nu en dan een 'boer' laat en daardoor even helder water laat zien.

Net even voor de slingerende IJssellandse dijk zetten we de E bikes op 3 en stormen de steile heuvel op. Boven op de lange slingerende Groenendijk is het vergezicht adembenemend. Het water van de getijde rivier de Hollandse IJssel wordt zacht en murmelend gespleten door de ranke boegen van kleine kajuitjachten. Rechts beneden is het landschap vlak en vol sappig groen. De sloten liggen als strakke linten tot aan het einder en ook hier is de stilte zielsindringend.



Na enkele kilometers zien we links een pontje, beneden zwarte paarden, en om de hoek gaan de remmen even aan als we 15% dalen naar De Dames het goed bekend staande restaurant en theecomplex op Leefgoed de Olifant zoals dit groene stekje heet. Het terras is overvol, dus lopen we richting de beeldentuin die tot half juni poseert. Het gebladerte van de bomen beschermt ons tegen de zon. Stokoude gespleten wilgen staan stoïcijns langs een half droge sloot.

De beelden zijn niet onze keus, op twee vrouwen beelden na, maar ze zijn wel erg grappig en uiteindelijk hebben de kunstenaars er hun vakmanschap ingelegd, waardoor wij een inkijk krijgen in hun belevingswereld.

Na een uur gekeken en gewandeld te hebben, gaan we de dijk weer op, rijden enkele kilometers en duiken bij de verlaten, deels ruïne van een oude steenovenfabriek, weer naar Hitland en gaan bij Brasserie Geen Idee, wat drinken. Als we wegrijden onder het lover van oude bomen, zien we een konijn in sneltrein vaart oversteken. Een kikker in het water kwaakt van genot. De stilte hier is alom.



