Robert Paul

Waarschijnlijk zegt die naam je niets, maar hij was wel heel belangrijk voor stem imitaties. Het personage meneer de Uil in de tv serie de Fabeltjeskrant, imiteerde hij weergaloos.

Frans van Dusschoten was de stem van de TV serie Meneer de Uil. Ontwerpster van mijnheer de Uil was de kunstenares Marie Troost. Haar inspiratie kwam bij een bezoek aan Artis toen ze een statige Oehoe zag, de grootste uil in haar soort. In 2005 en 2007 tijdens de Gouden Televizier ring, was de vertolker/stem imitator Robert Paul die diverse grootheden imiteerde. Hij was eigenlijk al in 2005 gestopt met optredens maar nam de uitnodiging aan.

Bij de VV Marine was er elk jaar een groot feest in de kazerne van de Landmacht aan de van Alkemadelaan in den Haag. Ik nodigde Robert Paul uit om die avond bij ons op te treden. Toen hij die bewuste avond in de kazerne kwam, hadden we een lange ladder tegen de muur gezet, zodat hij via een raam achter het podium zou uitkomen. Het was die avond een mooi optreden en iedereen zong uit volle borst het lied van meneer de Uil mee. Daarnaast imiteerde hij ook diverse mensen die op dat moment op de tv bekend waren.

Robert Paul, zanger, entertainer, stem imitator, werd op 11 juli 1949 in Amsterdam geboren. Hij was de tweede van zes zoons. Hij werd vooral bekend als imitator van bekende Nederlanders. In 1971 won hij een talentenjacht op de TROS televisie, waar hij onder meer Godfried Bomans, Swiebertje, Piet Ekel en diverse figuren uit de Fabeltjeskrant imiteerde. Tineke Schouten deed toen ook mee aan de talentenjacht. Jan Blaaser, jurylid vond zijn act geniaal. Hilarisch was dat Robert een auto won en moest bekennen dat hij geen rijbewijs had.

Naast stem imitaties trad hij diverse keren op met Ramses Shaffy en Jos Brink. Op zijn succesvolle single, ’t kan vriezen ’t kan dooien’ imiteerde hij op meesterlijke wijze de stemmen van Jan Pelleboer, Marco Bakker, de Zangeres zonder naam, Henny Vrienten, Conny Vandenbos en Lee Towers.

Later ging hij meer liedjes schrijven en conferences doen. Het laatst bekende feit van hem was in 1996 toen hij de spilfiguur was in het tv programma Parodie Parade.

Foto 1/Nationaal archief /foto 2/ e mail akkoord vertegenwoordigster Mary de Haan/website Robert Paul.