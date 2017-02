Saas Grund Rail Away reis

De opkomende zon die langzaam achter de bergkammen oprijst, maakt de omgeving sprookjesachtig. De 16 graden vorst van de nacht gaat in de komende uren over naar 7 graden onder nul en met de zon een heerlijke dag om te wandelen. De lichtstijgende weg achter de kapel gaat naar boerderijen die op normale huizen lijken, waaronder de stallen van de melkkoeien en schapen. Al snel ruiken we welke huizen dat zijn en zien ook zwaar uitgevoerde donkere hutten die op steensokkels staan en waar de wind onderdoor kan waaien. Op de sokkels liggen ronde stenen waarop het geheel rust. Zo kunnen de muizen en ratten de schuren niet binnen komen, want daarin wordt worst, vlees gerookt en diverse etenswaren opgeslagen.

Bij een kerkje is een begraafplaats met allemaal houten kruizen. In Saas Grund is het zo dat als je overleden bent, dan ben je gelijk aan die andere dode, dus krijg je allemaal hetzelfde houten kruis boven je laatste rustplaats. We zien een grote poster met bijzondere schapen die alleen in deze streek voorkomen. Ze zijn wit of zwart, hebben een bijzondere snuit en hele lange oren. Ze worden in de lente hoog boven in de bergen losgelaten. Ze vinden hun eigen weg en zo nu en dan kijkt iemand waar ze precies zijn. Toen het seizoen voorbij was en twee boeren de bergen introkken om de 150 bijzondere schapen op te sporen en naar het dal te brengen, konden zij ze nergens vinden. Na twee dagen gingen helikopters de lucht in om de dieren te zoeken. Vanuit de lucht vonden ze een graasspoor richting Italië. Van de dieren zelf geen spoor. Uiteindelijk kwamen ze er achter dat twee Italiaanse broers, boeren, de schapen hadden gestolen en gelijk naar het slachthuis gebracht. Ze werden gearresteerd. Gelukkig waren er in de omgeving nog enkele van deze bijzondere dieren zodat men een fokprogramma kon opzetten en nu weer een groot aantal dieren aanwezig zijn

In deze omgeving zijn naast de melkkoeien, vecht koeien, die zwaar gebouwd zijn en die elk jaar tegen elkaar uitkomen, zoals herten met hun gewei en koppen tegen elkaar botsen. De koe die er het eerst mee ophoudt heeft verloren. De koe die alle ronden doorkomt en in het landelijke hoofd toernooi uitkomt en wint, daarvan krijgt de eigenaar Fr. Francs 50.000 uitgekeerd.

We lopen naar een kabelbaan, de cabines glijden geruisloos boven ons voorbij. Links suizen skiërs naar beneden, gevolgd door echtparen op flitsende sleeën. We steken de weg over en komen bij een beek terecht. Het ijskoude water, hier en daar bevroren, heeft duizenden grote en kleine stenen in haar bedding. Het kabbelende water is blauw zo ijskoud is het. De wandeling heeft ons warm gemaakt en omdat hier bij het bruggetje Freddy van ons afscheid neemt, lopen we naar een conditorei waar de geuren van brood en taartjes ons hongerig maakt.

Na de lunch verzamelen we ons bij de bus, want we gaan naar Saas Fee, een stadje zonder verkeer en met alleen elektrische wagentjes van merendeel de hotels.

