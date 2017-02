Zee en Rivier Prik

In de zee wonen bijzondere dieren die de meeste mensen niet kennen. Zo ook de Petromyzon marinus, de kaakloze vis of rondbek.

Dit dier heeft een buisvormige, kaakloze zuigmond waar hij in de huid van vissen, zeehonden en walvissen boort om zich te voeden met hun bloed. Dit dier wordt niet als vis geregistreerd omdat de lichaamsbouw afwijkt van echte vissen. Het heeft geen bot maar het beenderstelsel bestaat uit kraakbeen. Het dier is blijven hangen tussen de gewervelde en ongewervelde.

Hoewel ze op een paling lijkt, kan ze langer worden, soms wel 120 centimeter. Het heeft twee gescheiden rugvinnen, grote ogen, een ‘neusgat’ boven op de kop en zeven kieuwen aan beide zijden van de kop. Vroeger werden mensen gebeten door de zeeprik, omdat ze ook in de grote rivieren voorkwamen. Door de aanleg van de Haringvlietdam in 1970 verminderde hun aantal sterk, maart ze zijn nog wel aanwezig. In Duitsland was de zeeprik al uitgestorven. In 1996 werden enkele exemplaren in het IJsselmeer gevangen. Momenteel komen ze nog alleen voor in de rivier de Roer en bij de ECI centrale in Roermond. Bij de laatste wordt niet meer gezwommen.

Als je de foto’s ziet, wil je toch niet graag door een zeeprik worden leeggezogen. Op foto twee zien we een Amerikaanse forel die door twee zeeprikken wordt leeggezogen, maar hij werd op tijd gered. De zeeprik wordt ook wel Lamprei (negenogen) genoemd. In de vroegste jaren van het Romeinse Rijk werden ongehoorzame slaven in een bassin gegooid waar tientallen lampreien zwommen. Ze werden daar tergend langzaam leeggezogen en opgegeten.

