Montreux en kanton Wallis

De tweede reisdag rijden we een stuk door de Franse Elzas. Bij Basel gaan we zonder problemen de grens over en zien we de sneeuw al liggen. Na het stadion van FC Basel gaan we er uit om koffie te drinken.

Twee uur later maken we een lunch stop bij een mooi restaurant op een dik besneeuwde heuvel. We hebben een prachtig uitzicht op een meer dat deels is bevroren. Het kleine park bij het wegrestaurant heeft een pak sneeuw van 25 cm. De bomen zijn in sneeuw verpakt, de zon schijnt en het is min 12. De bergen achter het meer laten zien dat Zwitserland heel wat aan natuurschoon en ruigheid te bieden heeft, terwijl zo nu en dan de zon de kleine nevelslierten op het meer absorbeert. Binnen laten tv beelden een piste zien waar skiërs razend snel naar beneden glijden. Na drie kwartier rijden we weer weg.

Als we het kanton Vaux bij Montreux aan het meer van Geneve binnen rijden is het wat nevelig. De bergen, 2000 meter hoog, beschermen de merendeel laaggelegen mondaine stad tegen de stormen. De ingepakte sneeuwtoppen staan als dreigende poortwachters hoog boven het ijskoude meer. We gaan er even uit en maken foto’s van het in nevelen gehulde meer en de laaggelegen wereldberoemde stad. In de zomer heerst hier een mild klimaat en staan palmen in volle glorie langs de oever. De stad staat bekend om haar talrijke festivals en de standbeelden van zanger Freddie Mercury en bluesgitarist B.B.King. Chateau de Chillon aan het meer kunnen we gezien de hoek met de hoog gelegen snelweg, niet in beeld krijgen. In 2005 hebben wij het kasteel van binnen bezocht.

Op de splitsing richting kanton Wallis en de afslag Italië, St. Bernhardtunnel, maken we weer een stop. Het kleine meer er achter is bevroren en binnen in het restaurant lezen we over de St. Bernhardshonden die niet meer van de dierenbescherming het tonnetje drank om hun nek mogen dragen. In het berglandschap van de grote St. Bernhard staat het hospitum waar Napoleon met zijn leger aan de ontberingen van de oorlog probeerde te ontsnappen. Monniken fokten daar deze honden, in eerste instantie als lastdragers, daarna als lawinehonden. De legendarische St. Bernhard Barry heeft meer dan 40 mensen gered. Boven op de pas kunnen toeristen nog steeds deze dieren bewonderen. Het museum over deze dieren is gevestigd in Martigny.

We rijden wat later kanton Wallis binnen, in de zomer het zonnigste deel van Zwitserland. We passeren de hoofdstad Sion die een luchthaven heeft. Onderweg, in de buurt van Saas Grund worden we begroet door een zwarte steenbok die fel tegen de sneeuw afsteekt. Op de achtergrond diepe ravijnen, bevroren watervallen tegen de bergwanden en levensgevaarlijke meterslange ijspegels. Uiteindelijk na talloze bochten en beklimmingen, komen we in Saas Grund aan en worden verwelkomd door de eigenaren van hotel Azalea.

foto 3 en 4 zijn tv beelden in het restaurant. foto 1 een reclameplaat.

Alpen reis Zwitserland. Januari 2017.