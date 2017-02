Flipper

De TV serie Flipper de dolfijn werd over de hele wereld razend populair. De kinderen zaten geboeid voor de buis. Niet één, maar 7 tuimelaars, traden op in Flipper. Toen ik een klein berichtje op Internet tegen kwam, was ik behoorlijk geschokt.

Flipper de vrolijke dolfijn was voor het eerst te zien in 1963. Visser Ricks komt in conflict met zijn zoon die een gewonde dolfijn verzorgt. Hij heeft een hekel aan dolfijnen omdat ze veel vis opeten die hij wil vangen. Na een jaar was de film wereldberoemd en werd in alle landen uitgezonden. Ricks werd naderhand in de film hoofdopzichter (Ranger) in het natuurreservaat Coral Key and Marine Preserve in Florida. De lagune van het park waar de opnames toen werden gemaakt was een uitstekende locatie in verband met het licht en de zee. In Nederland kwam in oktober 1966 Flipper via Ageeth Scherphuis en Philip Bloemendal extra in de belangstelling van Monitor.(1e actualiteitenprogramma)

Door de Flipper film kreeg het Dolfinarium in Harderwijk steeds meer bezoekers en werd tot ver in België en Duitsland beroemd. De film had wel gevolgen, want de kinderen leerden steeds meer respect te hebben voor de natuur. Ric O’Barry die jarenlang dolfijnen trainde werd milieuactivist en vond opeens, terecht, dat het houden/trainen van dolfijnen onnatuurlijk was en gevangenschap van de dieren meer kwaad dan goed deed.

De twee hoofdrol speelsters in de serie waren de Tuimelaars Suzy en Cathy. Flipper Bebe stierf in 1997 op 41 jarige leeftijd in het zeeaquarium van Miami.

Producers van films zijn vaak ondankbaar, want toen de serie ophield werden de Flippers aan hun lot overgelaten en kregen geen aandacht meer. Eén pleegde zelfmoord door heel hard te zwemmen en tegen de muur van het zwembad aan te botsen. Flipper Kathy die geen aandacht meer kreeg, kreeg stress aanvallen, haalde op een dag geen adem meer en zonk naar de bodem van de tank waar ze overleed. Dolfijnen kunnen, als ze het leven zat zijn, zelf een einde aan hun leven maken door niet meer te ademen.

