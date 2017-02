Baden Baden

Rail Away uitzendingen inspireerden ons om een reis naar Zwitserland te boeken. We logeren daar in Saas Grund, waar een Nederlands echtpaar het Azalea hotel beheert. De eerste grote busstop was in het mooie Baden Baden.

In Zeeland (Brabant) gingen twee bussen in de vroege ochtend op pad. Eén bus naar het Zwarte woud en wij naar kanton Wallis, Zwitserland. In Limburg zagen we sneeuw, maar over de grens werd het minder tot vlak voor Koblenz, de eerste stop. Op de stopplaats keken we naar de machtige pilaren van de brug over een ravijn en daar diep onder kabbelde de Moezel. De hellingen lagen vol met sneeuw, het was windstil, snijdend koud en in de bocht van de rivier lag in nevelen een stadje.

Na een korte pauze ging het verder. Dorpjes lagen op de flanken van de witte heuvels alsof ze poseerden voor een kerstkaart van Anton Pieck. Honderden meters besneeuwde zonnepanelen lagen te druipen in de opkomende zon. We genoten volop van het wisselende landschap en kregen een lunch stop in Baden Baden. We stopten vlak voor een groot gebouw. Het bleek een voormalig treinstation te zijn dat verbouwd was tot Festspielhaus. Het was schitterend van binnen. De wanden waren prachtig beschilderd, de voormalige wachtkamer van het station was verbouwd tot een restaurant met prachtige kroonluchters.

Verder lopend liepen we een nostalgisch centrum binnen, autovrij, met statige oude herenhuizen en boven dat alles torende het Neues Schloss van de markgraven van Baden Baden op een steile heuvel, uit. Overal was de kerstverlichting nog aan. Het maakte het extra gezellig. De stad heette voorheen Baden, maar werd ter verduidelijking, er waren namelijk in zowel in Oostenrijk en Zwitserland al steden met die naam, al snel omgedoopt tot Baden-Baden.

Door de licht oplopende straat, bijtende koude, min10, schoten velen uit de bus een restaurant binnen, gingen koffie drinken met een stuk verrukkelijke plaatselijke lekkernij. Al slenterend langs leuke winkels, prachtige uithangborden, veel grote en kleine restaurants, zagen we in een zijstraat een enorm oud gebouw uit 1877. Het bleek een Thermaalbad te zijn, Friedrichsbad. Onder in het gebouw was een ruïne van een Romeins badhuis bewaard gebleven. De warmwaterbronnen van toen hadden al een temperatuur van 68 graden Celcius.

Ergens in de stad is nog de Caracalla Therme, een modern badhuis uit 1985, maar de pauze tijd was te krap om die te bezoeken. We lazen bij de VVV dat er een Russische kerk uit 1882 is, een wandelpromenade met 300 bijzonder bomen en bloemperken en een park met meer dan 300 rozen. Dit alles was beter in de zomer te bezoeken.

Het werd al donker toen we naar de bus terug liepen en het Festspielhaus verlicht zagen. In de warme bus reden we naar de overnachting Haguenau, vlak over de grens in Frankrijk. De chauffeur/gids vertelde dat het laatste stuk altijd door de Elzas ging en niet rechtstreeks via de autobahn naar Basel. De Duitse douane namelijk was bij de Zwitserse grens altijd heel vervelend voor bussen met toeristen. Het hotel werd Ibis Budget, dat keurig was en het avondeten en ontbijt, prima.

In Haguenau, een stadje van 32 duizend inwoners, worden de M&M’s geproduceerd.

Alpenreis. Zwitserland Januari 2017.



