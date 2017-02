Praag Bohemen Melnik

We stoppen bij enorme rotsen waar een monnik boven de wacht houdt. De uitspanning daarnaast heeft enkele kraampjes, een verkoop kiosk van glas, een boer die kersen verkoopt uit zijn eigen tuin en houten huisjes blijken een jeugdkamp te zijn. Drie kwartier later passeren we grillige rotsformaties. Midden in het dichte woud is een enorme grot waar vroeger een fabriek in was van Hitler. Daar werden kanonslopen gemaakt en door de ligging in het woud en onder de rotsen niet door de geallieerden te ontdekken. Nu zit er een motorclub in en worden er jaarlijks veel feesten ingehouden.

Soms zien we auto’s tussen de bomen geparkeerd staan en horen dat de arme bevolking hier naar paddenstoelen zoeken die eetbaar zijn. Ze worden gedroogd voor de winterse kost en men plukt ook bosbessen voor eigen jam, eventueel ook voor de verkoop. Ergens midden in een bos gaan we lunchen, het hotel staat onder Nederlandse leiding. Na de lunch lopen we naar beneden naar het enorme meer dat door duizenden mensen in de zomer wordt bezocht.

Tegen drie uur rijden we richting Milnik waar de Elbe en de Moldau samen komen. Het stadje is bekend om haar wijnbouw en concerten in het kasteel. We krijgen een uur om het stadje te verkennen. De weg gaat stijl omhoog naar de gotische kerk die gewijd is aan Petrus en Paulus. De kerktoren is 60 meter hoog en in de crypte van de kerk, die we mogen bezoeken, de kerk zelf is gesloten, is een ossuarium. Het knekelhuis waar beenderen van overledenen liggen is via een steile houten trap bereikbaar maar de meeste van ons die al vermoeid zijn van de afgelopen dagen, houden dat voor gezien. De Praagse poort uit 1500 is schitterend. Wij kijken achter de kerk diep het dal in. We zien hoe de Elbe in de Moldau stroomt en een sluis alles goed in de gaten houdt.

De andere dag vertrekken we weer naar Nederland. De Gouden stad en Bohemen hebben een blijvende indruk achtergelaten.

