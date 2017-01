Praag Novy Bor Glasmuseum Glasblazerij

Door een prachtig landschap rijdt de bus ons richting Bohemen. De streek waar we naar toe gaan is arm, de meeste arbeiders verdienen 250 tot 350 uur per maand.

Vroeger werd deze streek merendeel door Duitsers bevolkt, maar tegenwoordig zijn het allemaal Tsjechen. Het museum waar we naar toe gaan is er al sinds 1952. Keramiek en glas uit deze streek wordt over de hele wereld verkocht en elk jaar is er een samenkomst van de beste en bekendste glasblazers ter wereld die hun nieuwe producten laten zien. Onderweg rijden we langs kleine meren met prachtige waterlelies, oude vervallen huizen waarvan je kunt zien dat ze vroeger tot de rijken behoorden. Een veld met enorme vliegers komt voorbij, want vliegeren is hier een sport dat weinig geld kost.

Als we het oude stadje binnen rijden, links twee vervallen prachtige, qua stijl, oude woningen zien, is rechts een glas galerie en het drie verdiepingen grote museum. We worden vriendelijk ontvangen en even later krijgen we koffie met teramisu gebak. Een dame in het museum spreekt goed Duits.

Tijdens het koffie drinken kijken we door een panorama ruit naar de werknemers die op dat moment glas aan het blazen zijn om de toeristen te laten zien hoe e.e.a. werkt. De ovens staan roodgloeiend en we zien hoe een bolletje glas even later een wijnglas wordt, een bokaal, een prachtige vaas. Ze laten ook zien hoe een handvat of een oor aan een object wordt gemaakt en hoe een stijf stuk glas wordt omgevormd naar kronkelende of gebogen elementen. Ongelooflijk knap wat ze laten zien.

Op de eerste en tweede verdiepingen kijken we onze ogen uit naar de prestaties van de glasblazers die zulke mooie dingen maken. De stijl en de technologische ontwikkelingen sinds de 17e eeuw worden hier goed uitgebeeld. Historisch glas en glazen juwelen zijn hier te koop en voor de buitenlander zeker niet prijzig.

Na anderhalf uur verlaten we het museum en rijden richting het Boheemse woud.

