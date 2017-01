HET BEGIN

Ik reed op een mooie dag in mei tegen de avond naar huis terwijl de zon een goudgele gloed op het landschap toverde. In een flits zag ik in het veld een monnik. Ik stuurde naar de kant, stapte uit, keek, maar hij was weg. Vermoeidheid dacht ik.

Ik moest thuis denken aan die waarneming in 1955 in Nijmegen toen ik tijdens een aanrijding bewusteloos op straat lag.* De vrachtwagen chauffeur had niets gemerkt en het straatje bij braakliggend land had verder geen verkeer. In die tijd dat ik daar lag en bij kwam zag ik een monnik staan. Hij vertelde dat ik naar zee ging en hij later weer bij mij zou terug komen. De zee werd de Marine en heel veel later voorspelde een medium dat hij mijn gids zou worden op Paranormaal gebied.

Ik las thuis nog even de Haagsche Courant en zag een artikel over een paranormale club in Rotterdam. De week daarna zat ik in het Beursgebouw aan de Coolsingel in Rotterdam en trad medium Mieke op bij de Spiritistische Vereniging Harmonia. Mieke kon niet tekenen, maar als ze in trance wat doorkreeg, werd ze overgenomen en tekende haar rechterhand iets waar ze naderhand een waarneming uit kon opmaken. Die avond kwam ze naar de rij waar ik zat.

‘U, met dat blauwe jasje. Ik kreeg een tekening door die voor u bestemd is. Kijk hier ziet u blauwe lucht op de tekening, net zo blauw als uw colbert. Op de tekening staat een monnik met een stok in zijn hand. Zij naam is How Lung M’ Ho. U zult in het paranormale circuit met diverse disciplines gaan werken en hij zal daarbij uw gids zijn. Ik kreeg ook door, Disney land, Amerika, 55, Hawaii, Houthem. De betekenis daarvan zult u in de toekomst vanzelf tegen komen. De vaas die hier op de tekening is aangebracht, waarvan het deksel een beetje open staat, symboliseert samen met de uitvliegende duif dat u al op weg bent om dit werk te gaan doen. Als kind zag u al veel, maar nu krijgt u een speciaal taak.’

Na een jaar sta ik op Paravisie beurzen door het hele land en beperk me daar tot helderziende waarnemingen. Ik vraag nooit om geld. Onzinnige waarnemingen, toekomstvoorspellingen, daar houd ik niet van. Met beide benen op de grond blijven. Ik specialiseer me ook nog in Voetreflex, Reiki, Magnetiseren, Ontspanningshypnose en dat alles naast mijn eigen bedrijf.

Als het vliegtuig van Delta Airlines op Los Angles landt en ik vier dagen daarna in Annaheim Disney land ben, het eerste Disney park, realiseer ik me dat medium Mieke dit voorspeld heeft. Het is 1994, ik word 55 jaar. Na Miami vliegen we door naar Hawaiï waardoor de meeste voorspellingen al zijn uitgekomen.

Houthem in Limburg blijft tot op heden een raadsel, hoewel ik er 1,5 jaar vlakbij heb gewoond.

De monnik How Lung M’ Ho heeft me al die jaren dat ik medium was bijgestaan bij alle waarnemingen. Toen ik op een avond bij de Chinees was en met de eigenaar sprak, vroeg ik hem: ‘Wat betekent How Lung M’ Ho.’ Hij keek me met grote ogen aan en zei: ‘Generaal van het Licht is zijn naam. Jij geloven in andere zijde?’ Ik knikte en hij schonk spontaan een borrel in. Wij proosten samen op de ‘Meester van het Licht’ die zich één keer aan mij liet zien als monnik, maar al die jaren al mijn gids was.

Wij mediums zeggen geen Generaal van het Licht, maar ‘Meester Gids.’

* zie mijn autobiografische boek Het Zevende Kamp.

Vrije foto’s van pixabay.com.