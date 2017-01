Praag Burcht Bovenstad

De omsloten Praagse burcht op de heuvel der Goden, is het grootste ter wereld en werd in de 9e eeuw gebouwd. We gaan de poort onderdoor en komen op een immens plein terecht, waar in de verte twee schildwachten roerloos in hun huisje staan. Al lopend en wetenswaardigheden horend van Janneke, lopen we langs de Sint Vituskathedraal (jaar 926). We gaan even naar binnen, maar het is te druk om alles rustig te bekijken en het lijkt op al die andere kathedralen die we in ons leven hebben gezien.

Verder op hebben we een schitterend uitzicht over de beneden stad, de nagebouwde Eiffeltoren, de Moldau, de schepen en alle bruggen, 18 in totaal. Rechts van ons zien we een bruidje met haar bruidegom op de rand van het bastion staan met de hemel en de stad op de achtergrond. We lopen langs oude muren, in prachtige tuinen, zien winkeltjes, beelden en mooie bloemen.

Na een uur gaan we even ergens koffiedrinken en lopen daarna weer kreunend naar boven richting het grote plein. Duizenden mensen staan geduldig te wachten. Tien minuten later komt een peloton soldaten met de wapens op de schouders voorbij marcheren. Binnen, achter de hekken, vindt de ceremonie plaats, maar een kwartier later komt de wisseling van de wacht buiten het hek. Stram en rechtop wordt het commando overgenomen en even later verdwijnen alle soldaten, muziek, tamboers, ergens achter de hekken. De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid is voorbij en zal meerdere keren per dag plaats vinden.

Daarna dalen we heel veel trappen af naar de beneden stad, komen op een brug terecht waar tekenaars bezig zijn toeristen te vereeuwigen. Na 4 uur komen we weer op het grote plein van Johannes Hus terecht. Iedereen is moe maar voldaan.

Janneke, de gids, wordt overladen met complimenten en geld. Ze krijgt tranen in haar ogen en bedankt ons allemaal. Het is haar gegund, ze heeft het prima gedaan en in Tsjechië is het leven voor de gewone bevolking erg duur.

Praag. Juli 2016.