Onze Oliebol

Polygoon journaal 1952: ‘Het weer is koud en guur als de dagen korten en de nachten lengen, maar de feesten van december brengen licht en warmte en met oud jaar, de oliebollen. Laat het u allen smaken.’

Het is Oudejaarsdag. Heb jij je wel eens afgevraagd waar de oliebol ontstond? De eerste platte oliekoeken werden gegeten door de Bataven en de Friezen in het begin van onze jaartelling. In de Nederlandse geschiedenis begon de opmars van de oliebol pas in de 17e eeuw. Het deeg werd in een klein bodempje vet, reuzel, lijnzaadolie of raapolie, gebakken. Deze eerste baksels waren plat. Men noemde ze oliekoeken. De Germanen offerden aan het eind van december voedsel aan de goden om hen tevreden te stellen. Het was de voorloper van de oliebol, maar toen nog plat. Vooral voor de godin Perchta en andere wrede geesten die rond die dagen velen van kant maakten. Dit offervoedsel werd in meel gewikkeld en dan in de olie gebraden en met wit meel bestrooid. De vetheid van dit voedsel zou er voor zorgen dat het zwaard van Perchta van hun lichaam zou afglijden. In de Middeleeuwen kreeg de oliekoek meer vorm. De vettige oliekoeken beschermden de mensen tegen de koude en tijdens oorlogen en beleg, speelden de oliekoeken een grote rol. Er was altijd meel als al het andere voedsel op was. Toen de VOC in de zeventiende eeuw betere olie en olijfolie invoerde, begonnen de bakkers te experimenteren en kon deze olie, bolvormige baksels maken. Zo ontstond de huidige Oliebol. Merendeel voedsel voor de armen, maar in de negentiende eeuw werd de Oliebol razend populair als lekkernij rond Oud en Nieuw. Oude benamingen: bakproduct, bolvormige koek, domoor, dronkkenmansgezicht, december lekkernij, gistdeeg gerecht, deegbol, kermisgebak, klungel, kluns. Belgisch: smoutebol – deze is niet zoals in Holland gevuld. Smout is een vet van de buik van een varken. Duitsland: Mutze – uitgerolde oliebol heel knapperig en 1 cm dik. Noemt men ook Berliner bollen, lijken op oliebollen en zijn het hele jaar verkrijgbaar. Oostenrijk: Krapfen, vaak gevuld met aardbeien jam. Portugal: men had al eeuwen lang een iets rijzende platte koek die gevuld werd met gedroogde zuidvruchten. MAAK ER EEN MOOIE OUDEJAARS DAG EN AVOND VAN EN TOT IN 2017 oliebollen foto's van Internet/wikepedia/org/wiki/allrecipes.



























Hehety 31 dec 2016 11:52 Een zo leren we weer eens wat. Heb een fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!



Benneke 31 dec 2016 11:57 We zijn weer helemaal bij de tijd over de herkomst van de oliebol René. Voor jullie ook een gezond en voorspoedig nieuwjaar.



Een groet van Benneke