Je hebt graancirkels waarvan mooie afbeeldingen door mensen zijn gemaakt en je hebt graancirkels waar in de kern een hoge concentratie energie is gemeten. Een andere kunstvorm is, sneeuw cirkels.

Simon Beck, geboren in 1959 in Londen, is een heel ander verhaal. Deze Britse ingenieur en kunstenaar, maakt prachtige beelden in de sneeuw. Als kind had hij al het vermogen om geometrische vormen te maken. Later maakte hij ook landkaarten en werd het zijn beroep. In 2004, na een hardnekkige voetblessure begon hij met het maken van sneeuwcirkels. Dat deed hij om in training te blijven en het beste deed hij dat met snowboots.

Hoe langer hij bezig was, hoe mooier de figuren en hoe ingewikkelder ze werden. Hij maakte soms gebruik van de tekeningen van graancirkels, fractals en gebruikte kompassen om het zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zijn boek Snow Art met 175 sneeuwtekeningen werd een succes.

Al snel had hij 280.000 fans die zijn Facebook account trouw bezochten. In eerste instantie werden zijn tekeningen op willekeurige plaatsen gemaakt, maar al snel kwam hij er achter dat ze nog beter uitkwamen op besneeuwde meren. In Oostenrijk en Cyprus werd hij uitgenodigd om op de TED conferenties te spreken. Zijn patronen sieren via het Nieuw Zeelandse kledingmerk Icebreaker, truien en T-shirts.

TED (Technology Entertainment Design) is een jaarlijkse, vierdaagse bijeenkomst, waarbij bijzondere sprekers in 18 minuten de presentatie van hun leven mogen vertellen. De eerste bijeenkomst vond plaats in 1984 in Californië.

