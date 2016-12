Laatste Paddenstoelen

De zompige bermen van het Kralingse bos, eind november 2016, met het overkoepelende bladerdak, dat merendeel haar bladeren geel en rood heeft laten vallen, nodigt uit tot een fikse boswandeling. We gaan nog even de laatste paddenstoelen spotten, zo die er nog zijn.

Met de kleine camera in mijn hand, hand in mijn rechtermouw vanwege de kou, lopen we rustig het Fazantenlaantje in. De koude tintelt in onze ogen en wangen, ogen tranen, maar we stappen dapper door terwijl we speuren tussen geulen, omgevallen stammen en bladeren. Een bemoste half verrotte stam, laat wat paddenstoelen zien. Kleine, door de storm neergesmeten takjes, knisperen onder onze zolen. De vorst vannacht heeft een plasje water omgetoverd in een spiegeltje.

Een zonnetje dat even door het lover komt spelen laat een wisselend patroon van kleuren zien, terwijl op de achtergrond, over het water, een molen haar wieken laat draaien. Dan komen we ze tegen, de schoonheden en scheppingen van moeder natuur. Gehecht aan boomstronken, zowel bovenop als op de zijkanten, trots staand tegen de voet van de bomen in het loofbos, maar soms ook diepzwart omdat ze al ontbinden. De verscheidenheid aan paddenstoelen en zwammen komt door de rijke kruidlaag, veel dood hout en het vocht in het vrij dichte bos.

Een oude boom, die in de loop der jaren haar takken is kwijtgeraakt, staat fier als een onoverwinlijke rots langs het bestrooide herfstpad te pronken. Een diepe geul, waarover een omgevallen boom, is het tehuis geworden van insecten, zwammen en paddenstoelen. Zo lopen we anderhalf uur door een koud bos, langs heel veel paddenstoelen, omgevallen takken en bomen, bemoste, gescheurde op de grond liggende stammen en komen een enkele wandelaar tegen die al net zulke rode oren en konen heeft als wij. De kou is intens, maar verkwikt het fysieke en de geest.

Bij de Eekhoorn, een soort Hans en Grietje huisje, waar je lekker kleine versnaperingen kunt eten, gaan we koffie drinken. Met vermoeide kuiten stappen we daarna in de wagen en rijden naar huis en komen hier niet eerder terug totdat de sneeuw dit landschap heeft betoverd.

Kralingse bos eind november 2016