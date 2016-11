Balij bos Zoetermeer

Ik heb jarenlang in Zoetermeer gewoond dat vanaf de jaren 70 de forensen stad werd van den Haag. In 1992 werd daar de Floriade gehouden en toen dat afgelopen was, besloot men er een park en een bos van te maken.

Het werd het Balijbos, ook wel Floriade bos genoemd, dat deel uit ging maken van de Groen Blauw Slinger, dat de groengebieden in de regio met elkaar moest verbinden. Waterpartijen, beuken, eiken, essen, elzen, slootjes, fiets en wandelpaden, speelgelegenheid voor kinderen, werden aangelegd en in de loop der jaren werd het een echt bos.

Terwijl het 3 graden is, windstil, met nog de rijp van de vrieslucht van die nacht op de velden, reden we er naar toe. De ingang van het bos ligt in de wijk Rokkeveen. We liepen rechts het bos in en werden opgeslokt door de natuur. Het was koud, de rode en gele herfstkleuren accentueerden de omgeving. We werden verwelkomd door twee ridders, uitgehouwen in boomstammen.

Daarna werden we opgeslokt door een laan van gele en dieprode bladeren, niet alleen op de grond, maar ook aan de bomen die als een koepeldak over de paden lag. Speurend naar paddenstoelen was natuurlijk een deel van de wandeling, maar ze lieten ons in de steek of ze waren wat meer in het zompige bos, dat glinsterde van het water. Zo hier en daar kwamen we ze toch tegen, kleine witte ongerechtigheden op een stomp stammetje, soms onder de bladeren die we zachtjes opzij moesten doen en even verderop wat grotere. Maar echte mooie hebben we niet gezien. Misschien de volgende keer in het andere deel van dit bijzondere aangelegde bos.

Bij een afslag van het 3,7 km wandelparcous zag ik opeens onder grote bladeren, een kluwen van oranje rode bessen, pakte een lange sliert en legde die op een groot blad. Daarna kon ik het goed fotograferen. Ik weet niet precies wat het is. Na anderhalf uur, met tintelende koude oren en neus, gingen we terug naar de wagen en zagen een bord waarop nog een bos te zien stond. Het Bieslandsebos zullen we zeker een andere keer bij goed weer bezoeken, in de hoop op paddenstoelen.

14.11.2016. Zoetermeer/Rokkeveen. met de kleine camera genomen.