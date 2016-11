Tomos 1954

Tovarna Motomih Vozil in de Sloveense havenstad Koper, maakte vanaf 1954 in licentie van Puch, onder eigen naam de Tomos bromfiets. Deze werd wat goedkoper dan de Puch. De Tomos leek dus ook sprekend op de Puch die razend populair was.

Door een fout in het contract met Puch kon Tomos na 5 jaar ook gaan exporteren. In 1960 was het zo ver dat Tomos de eerste bromfietsen exporteerde via N.V. Vedezo, Tomos Nederland te Epe. In 1962 brachten ze een 90 cc model uit en voortvarend als ze waren kwam er in Epe een fabriek waar ze werden gebouwd. De Tomos 4L kreeg een voetschakeling van vier versnellingen en werd heel populair in Nederland. Het was eigenlijk een handgeschakelde 2 versnellingsblok dat met een speciale set omgebouwd werd tot voetversnelling. De fabricage liep tot begin jaren 80 van de vorige eeuw. In 1972 kwam een automaat op de markt en de laatste Tomos verliet de fabriek in december 2009.

Om niet in aanvaring te komen met de Puch fabrieken, maakte Tomos de vertanding van de versnellingsbak anders, net als de carters. Het model Tomos bleef op Puch lijken. Sinds september 2012 vertegenwoordigt Moteo Nederland B.V. het merk Tomos in Nederland. Tomos zelf maakt daarnaast nog trial, cross en straatmachines, wegracemotoren. Elke nieuwe Tomos die in Nederland wordt verkocht, krijgt een mobiliteitsservice pakket ‘pech onderweg’ van 12 maanden. De ANWB voert het uit.

In haar jonge jaren maakte Patty Brard reclame voor de Tomos, dat zeer gewaardeerd werd door de, vetkuifen, de soulklikkers, de hippies en de provo’s van die tijd.

De PTCN is de Puch en Tomos Club Nederland met onderafdelingen door heel Nederland. Ook België heeft een club.

18.11.2016. Dick de Waard, Peetvader van de Tomos, medevennoot van Vedezo, kreeg een contract van de Tomos fabrieken om de bromfiets in Nederland te bouwen. Hij overleed op 90 jarige leeftijd.

Tomos bromfiets verenigingen in Nederland zullen massaal naar de uitvaart in Uggelen gaan..

Foto/akkoord.CC/creative commers/wikepedia.org.schenzel.