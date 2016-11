Philips museum

We hebben een afspraak in Eindhoven en gaan twee uur van te voren naar de lichtstad, want voor onze afspraak gaan we eerst naar het museum.

Philips is een naam die de hele wereld kent. Hij begon in 1891 in een oud klein fabriekje, waar machinaal spijkers uit staaldraad werd geproduceerd. Het werden de zogenaamde draadnagels. In 1875 werd het pand verkocht, maakte men er bukskin, een stof op basis van wol, maar Philips verkocht het weer in 1891. De nieuwe zaak Philips & Co startte op 15 mei 1891. De zaak werd in de volksmond al snel ‘de Lamp’ genoemd. In 1897 begon men met 100 mensen aan de productie van kooldraadlampen. In oktober 1916 brandde het pand volledig af, maar men bouwde het snel weer op in de oude stijl. Daarna ging het hard. In 1934 kwam de neonverlichting, 10 jaar later de fabricage van fluorescentiepoeders voor TL lampen.

Eenmaal in het museum, twee etages, kijken we onze ogen uit naar de productie die Philips van het begin af aan voor de wereld heeft gemaakt. De 4e foto betreft de eerste lamp die Philips op de markt bracht. De lichtshow van Philips met al haar oude producten, vaak achter glas, zodat sommige foto’s wat weerspiegelingen van andere producten laat zien, is de moeite waard. We zien de eerste lamp, radio, tv, bandrecorder, grammofoonplaat, stofzuiger, broodrooster, bandrecorder, etcetera, en alles op medisch gebied dat in de beginfase meer op een martelwerktuig leek dan op een apparaat ten behoeve van de zieke mens.

Niet alleen heeft Philips een wereldnaam opgebouwd met haar producten, maar de leiding was ook heel goed voor haar personeel. Ze waren zeer sociaal, bekommerden zich om de mensen, sponsorden sport, deden aan verzorging, hulp bij bevalling, hadden eigen woningen voor hun medewerkers en bouwden een ontspanningsgebouw.

Het was eng om via een geheel uit glas bestaande trap, fel verlicht, naar boven te lopen waar de vloer ook helemaal van glas was.

Een uur later waren we blij dat we het werk van Philips van het begin af aan hebben mogen zien. Buiten in het straatje komen we leuke fietsen tegen, bolvormige glazen gebouwen, maar duiken gezien de regen snel in een restaurantje in voor de lunch. Ga er zeker naar toe als je in de buurt bent. Je kijkt je ogen uit.

Ben je toch in Eindhoven ga dan ook naar het DAF museum. Ongelooflijk wat ze daar laten zien.

Eindhoven november 2016.