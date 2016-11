Canyon Dalmatië

We rijden langs ravijnen, meren, prachtige dorpjes langs het water en zullen in de middag ergens in een dorp bij een ‘particulier’ gaan eten. Het gezin staat bekend om haar gebraden speenvarken, kip, brandewijn en zelf gebrouwen likeuren.

In een desolaat landschap staan twee tanks uit de oorlog en overal in de velden zie je keurige graven, daar waar mensen zijn omgekomen in die dwaze mensonterende Joegoslavische oorlog. Na een uur gaan we stijl naar beneden een Canyon in. De ravijnen zijn diep en aan de bergwanden kun je zien dat in de loop der eeuwen corrosie een slijtage slag heeft aangebracht met zo hier en daar een mortier inslag van de oorlog. Als we het ravijn weer uitkomen, kijken we naar een langwerpig meer en een prachtig eilandje daar midden in. De chauffeur vertelt: ‘Op het eiland wonen 60 monniken.' We stoppen op een zandvlakte, lopen naar de overkant en bewonderen het meer en het mooie eiland.

Een half uur later rijden we terug door de canyon naar de ‘particuliere familie’ in een dorpje. Het ziet er gezellig uit, de tafels zijn gedekt, de likeuren staan al te pronken, twee varkens braden aan het spit, de muzikanten verwelkomen ons en even later wordt het eten opgediend. Het smaakt goed. Als daarna de drank rijkelijk vloeit, een snelle polka door de twee muzikanten wordt opgevoerd, ja dan is het hek van dam. Er volgt een polonaise voor de verbaasde blikken van de oude eigenaars, maar de ploeg host door naar de tuin en weer terug. Als na een half uur weer bier wordt besteld, zegt de eigenaar verontschuldigend dat al het bier al op is. Tja, het is geen hotel/restaurant maar een familie die wat bij verdient en het zal wel familie van onze Kroatische chauffeur zijn.

Terug op het Solaris complex wandelen we nog even langs de zee.



alle foto's van de cayon zijn door de ruit van de rijdende bus genomen.



Dalmatie. September 2016.