Citroën AMI VI

Toen we in mei 2015 in Anduze, Cevennen, een parkeerplaats opdraaiden, kon ik mijn ogen niet geloven. Er flitste opeens een Citroen Ami VI voorbij. Ik kon niet op tijd stoppen voor een foto.

In de jaren 60 kreeg ik van mijn toenmalige baas een lichtblauwe Ami. De wagen werd door de fabriek in 1961 op de markt gebracht en bleef in de verkoop tot mei 1978. In Frankrijk noemde men deze wagen de Citroen 3 CV, maar wij in Nederland hielden het op de Ami, de zacht deinende wagen met een zitcomfort als van een luxe DS. Versnellingspook in het dashboard. Ze waren hun tijd ver vooruit, want tegenwoordig heb je heel veel wagens die een versnellingspook op het dashboard hebben. In die tijd had Citroen de Eend, 2 CV, en de grote DS serie. De liefhebbers van Franse wagen wilden ook een middenklasser, dus die kwam er snel.

Pierre Bercot gaf Flaminio Bertoni opdracht om een auto te ontwerpen die niet al te duur was, vier meter lang, veel kofferruimte, comfortabele zitplaatsen. Hij keek de schuin aflopende achterruit af van de Ford Anglia en gaf de wagen daardoor een mooie stijl. De Ami werd in een nieuwe fabriek in Rennes la Janais, Bretagne, gemaakt en kwam in 1961 op de Parijse autosalon.

De Citroen Ami VI bracht ons toen ook helemaal naar Noorwegen voor een 8 daagse vakantie. Niet langer want Noorwegen is duur en in die tijd verdiende je nog niet zo veel. We gingen dwars door Denemarken en in het dorpje Hirtshals, vlak voordat we de andere morgen de boot namen naar Noorwegen, Cristiansand, overnachten we in een boerderij. In Noorwegen liet de Ami zien wat ze waard was. Haarspeldbochten bij de Fjorden en bergen was voor haar geen enkel probleem en die reis zullen we nooit vergeten toen we ergens hadden geparkeerd en genoten van de wilde natuur, de rotsen en een woeste rivier. Helaas geen foto’s van onze licht groene Ami, want fotograferen deed je toen haast nog niet.

Van de Ami werden in totaal 483.986 wagens verkocht.

www.amivereniging.nl – algemene foto Internet/wikepedia