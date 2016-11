Dalmatië Boottocht Adriatische Zee

In zes dagen worden alle excursie gepropt en dat is behoorlijk vermoeiend. Gelukkig gaan we een boottocht maken over de Adriatische zee en tussen vele eilanden.

Het is 24 graden met een matige aflandige wind. De inscheping op de houten boot van 30 meter gaat vlot en even later zitten of staan we aan stuur en bakboord en kijken hoe de trossen in het water plompen. De stank van diesel waait over het schip als de stuurman was gas geeft om van de pier weg te varen. Al snel klieft de boeg het ruime sop, is het ontstane windje heerlijk en genieten we van het uitzicht op de snel uit het zicht verdwijnende stad. Voor ons ligt een deel van de honderden eilandjes van Dalmatié en hopen we dat we dolfijnen zien, maar gezien het aantal boten de laatste jaren in het water, is het liedje ‘dromen zijn bedrog’ zeker van toepassing. We varen met gemiddeld 9 knopen ( 17 km per uur ) richting twee eilanden waar we al snel heel veel visnetten in het water zien. Een bootje met kraan aan boord heeft wat opgetakeld en vaart een lagune in om zijn lading te lossen. In de verte zien we een klein dorp waar het zal aanleggen.

De motor bromt gemoedelijk, de zee is glad, het water kraakhelder, soms groen soms blauw, de zon schijnt overvloedig en iedereen aan boord heeft het helemaal naar de zin. De noord Dalmatische eilanden behoren tot de Kvarner eilanden, het zuidoostelijke deel heeft 140 eilandjes en vormen samen het Nationale park van de Kornaten. Op een van de eilanden ligt een 778 m hoge berg. Het lavendeleiland Hvar heeft de meeste zonuren, maar we varen er niet langs.

We genieten van het uitzicht op al die eilanden en de kleine dorpjes die soms geplakt lijken te liggen tegen een groene of rotsachtige wand waar stilte en schoonheid heerst. In een haventje gaan we even de wal op. Sommige mensen gaan zwemmen via een betonnen plaat. Het water is koel en helder. Op een gezellig overdekt terras gaan de niet zwemmers koffie, pils of wijn drinken. We bewonderen de vakantiehuizen, de mimosa, de druiven en het kerkje van het kleine eiland.

Na een uur gaan we weer aan boord en genieten van de grilligheid van de natuur, de eilanden, riffen, schiereilanden, kleine baaien, kleurschakeringen op de rotsen. De weelderige mediterrane en subtropische vegetatie, zoals de palmen, citroenbomen, oleanderstruiken, mimosa, bougainville, witte huisjes met knalrode daken, kleine haventjes, is een lust voor het oog en maakt deze tocht tot iets bijzonders. Terug in de haven kijken we naar de behendigheid van de kapitein die heel rustig de boot tussen twee aangemeerde boten afmeert.

Het was een heerlijke dag en iedereen was wat bijgekomen van al die dagen in de bus.

