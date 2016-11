BZW de Luitenant

Hij wilde alleen maar in het Hilton afspreken en toen hij binnen kwam was zijn kaarsrechte houding in contrast met de vermoeidheid en onzekerheid in zijn ogen. Hij gaf een slap handje, ging zitten en bestelde een biertje. Op die avond zaten we achter in de bar waar niemand ons kon horen en nadat de ober weg was, begon hij met zachte stem te praten.

‘Ik begrijp werkelijk niet waarom mijn vrouw is vertrokken. Ik als officier met een goed inkomen en een bepaalde status, heb haar alles gegeven wat in mijn vermogen lag. Een kennis vertelde mij over helderziendheid, waar ik niet echt in geloof, maar ik ben ten einde raad en wil het hoe en waarom weten van haar vertrek en ook waar ze verblijft. Als ze een ander heeft, kan ze mij dat gewoon vertellen. Ik geef om haar en kan haar vergeven. Kunt u zien waar ze verblijft en wat de oorzaak is.’ Hij keek me niet aan toen hij het vertelde, waardoor ik de kans kreeg om mij met hem te verbinden. Ik kreeg een foto waar een beeldschone vrouw op stond. Ik geef om haar, hoorde ik hem zeggen, niet - ik houd van haar. Terwijl hij sprak flitsten de beelden.

Ik zie een schaars gemeubileerd appartement vlakbij een brug. De brug in een buitenwijk van de stad ken ik, maar zeg het niet. Daar kan ze wandelen en bijkomen van de schok. Ik voel een groot verdriet en even later komt een silhouet van een vrouw onder de douche. Ze schrobt huilend haar lichaam met een ruw washandje en vertwijfeling maar ook boosheid ligt in al die beelden. Ze wil alles afspoelen wat met hem ooit verbonden was. De twee minuten die ik nodig had om alle beelden te verwerken, de woorden en zinnen te formuleren om hem niet te kwetsen, zinde de luitenant blijkbaar niet. ‘Blijkbaar krijgt u geen informatie door, ondanks dat de kennis nogal lovend over u sprak.’

‘Uw echtgenote is klein van stuk, een schoonheid, tussen de 30 en 35 jaar. Een vrolijk type dat op dit moment het verleden weg schrobt, zo gekwetst is ze en dat is nog zwak uitgedrukt. Ze is niet het type dat met andere mannen uitgaat of het bed deelt en dat is heel wat anders dan ik over u doorkrijg, luitenant.’ Hij schrikt en ik zie hem denken: ‘Allemachtig, zou hij echt wat zien.’

‘Kijk, mijnheer de officier, u had er ook al lang met uw echtgenote over kunnen praten. Het is iets dat iedereen kan overkomen en vrouwen zijn vaak heel flexibel, mits ze het van te voren weten en er niet opeens mee geconfronteerd worden. Jullie hadden samen door een psycholoog begeleidt kunnen worden om het een plaats te geven, maar u gaf er de voorkeur aan om in de kast te blijven en dingen buiten de deur te doen, waardoor u uw vrouw bedroog. Toen zij met een vriendin een weekend weg ging, maar eerder terug kwam, en u voor de spiegel in de slaapkamer aantrof met vrouwen kleren aan, gestifte lippen, was het of haar wereld verging. En dan gaan vrouwen nadenken en waar of niet, gaan ze denken dat u het buitenshuis wel laat zien, aan wie dan ook, man of vrouw.’

Hij schrok zich een ongeluk en keek van me weg.

‘Ze heeft wel aan u gevraagd hoe lang dit al aan de gang was en u noemde toen een aantal jaren waarvan enkele voor de trouwdatum lagen. Dat deed bij haar de deur dicht. Ze besefte pijnlijk waarom u haar al een hele tijd niet meer aanraakte. U mag zelf de conclusies trekken waarom ze niet meer verder met u gaat.’

Bang dat ik al zijn geheimen kan zien en naar voren breng, staat hij op en stottert: ‘Dank u, ik weet genoeg.’ Daarna beent hij zo snel mogelijk naar de uitgang. Ik reken mijn koffie, jus d’orange en zijn biertje af en loop ook naar buiten. Ik rijd weg en vijf minuten later zie ik de contouren van de brug waar zij nu vlakbij woont.

Namen plaatsen rangen geef ik willekeurig weer. In 1998 stopte ik definitief met dit mooie werk. Willekeurig brug foto van Internet.