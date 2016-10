Krka Nationaal Park - Watervallen

Tussen de bergen, de dalen en het weelderige groen hangt een sfeer van harmonie. Een houten bruggetje laat een zachte cadans van geluid horen als tientallen voeten tussen de kalsteen rotsen hun weg zoeken. De vegetatie in uitbundige kleurschakeringen, weerspiegelen, aangestraald door zonnestralen, de schoonheid van de omgeving. Kruinen van bomen absorberen de felle zonnestralen. De volledig uit hout bestaande looppaden kronkelen zich over lispelende, heldere wateren en brullende watervallen. Bij regen zou je al snel uitglijden en je verwonden, maar vandaag is het warm. De kronkelende weg tussen rotsen en vegetatie is kurkdroog, de gemene puntstenen in het zandpad venijnig aanwezig, maar de melodie van het water om ons heen is harmonieus in haar prachtige eenvoud. Stap voor stap dalen we af waarbij de bouwers van de paden rekening hebben gehouden met ouderen en zij die minder valide zijn.

Slechts enkele van de 860 planten soorten zijn waarneembaar en verschuilen zich in de weelderige vegitatie en bossen en tussen de vochtige spleten van het hier en daar marmerachtige rotsgebeuren. Een nevel van opspattend water verzorgt hen in een niet aflatend ritme van vochtige verzorging.

Het water raast over 17 travertijn (kalksteen) trappen met soms een val van 46 meter waardoor regenbogen ontstaan. Enkele van de watervallen zijn meer dan 100 meter breed. Onder aan een brede waterval duiken mensen het koele water in. We zien enkele van de 18 soorten vissen die zich in de meertjes thuis voelen en tussen de rietkragen naar voedsel zoeken. Enkele vogels zien we ook, maar de rest, 220 houden zich goed schuil, evenals de 18 soorten vleermuizen.

Wat een wereld, wat een schoonheid, wat een watergeweld. Hier is de natuur op haar mooist en je ziet iedereen genieten.

Kroatië.Damatië. september 2016.