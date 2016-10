Freddy Quinn

Freddy werd op 27 september 1931 in Oostenrijk geboren. Hij werd bekend in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en nam als artiest de naam Freddy Quinn aan. In 1956 vertegenwoordigde hij het toenmalige West Duitsland op het Eurovisiesongfestival met So geh das jede Nacht. Hij scoorde de ene na de andere hit, met: Heimweh, Junge komm bald wieder, die Gitarre und das Meer, Untere fremden Sternen, La Paloma etc… Hij kreeg het voor elkaar om 23 liedjes in de top tien te krijgen. Het grote publiek in zowel Duitsland als Nederland, was dol op zijn melancholische liedjes over afscheid nemen en drang naar verre landen.

Hij bleef niet altijd in Duitsland, maar ging ook in Amerika wonen en speelde daar mee in musicals. Helaas voor hem kwamen in de USA de Beatles en de Rolling Stones op en veroverden ook Europa. Toch bleef hij in zalen en voor de TV optreden en kreeg in 1997 de Paul Lincke Ring voor zijn buitengewone verdiensten voor de Duitstalige amusementsmuziek. In 2004 kwam hij wegens belastingontduiking in de kranten, die er achter kwamen dat hij 9 ton had ontdoken door Zwitserland als zijn hoofdverblijfplaats op te geven, terwijl hij overwegend in Hamburg verbleef. Hij kreeg 2 jaar voorwaardelijk en een boete van omgerekend €150.000.

Toen zijn vrouw Lily Blessmann (89) overleed, ze waren 55 jaar bij elkaar, nooit getrouwd, had hij ook geen zin meer in het leven. Hij stortte volledig in, kon zelfs de begrafenis van zijn vrouw niet meemaken en werd opgenomen in het ziekenhuis van Hamburg. In 2013 schreef een Hamburgse krant dat hij weer samenwoonde en wel met ene Rosi en dat ze erg close zijn.

Foto met Rosi van Schlagerprimeur.