Split Dalmatië





Van Trogir rijden we naar Split. De chauffeur wijst onze gids aan en zegt dat ze herkenbaar is aan haar rode haren.

Kroatië Split Prompt begint de hele bus te zingen, zo luid, dat de gids het buiten lachend aanhoort. Het lied van Arne Jansen kent iedereen: ‘Meisjes met rooie haren – die kunnen kussen dat is niet mis.’ Eenmaal buiten de bus verteld ze dat het complex enorm is en door de Romeinse keizer Diocletianus in de 4e eeuw werd gebouwd. Het heeft 4 hoofdpoorten en pas na zijn aftreden betrok hij het paleis in mei van het jaar 305. Hij overleed in 311. Na zijn dood werd er een mausoleum voor hem gebouwd. In de 7e eeuw vestigden zich in het enorme gebouw de eerste stadsmensen, omdat ze moesten vluchten voor plunderende roversbenden. Stap voor stap door de eeuwen heen, werden het binnenwerk regelmatig gesloopt en vestigden zich steeds meer mensen, hotels en restaurants, tussen de muren van het paleis. Een uur lang drentelen we achter de gids aan, zien een gestolen Sfinx uit Egypte, prachtig versierde zuilen, mimosa langs de muren, de klokkentoren van de kathedraal van Sint Domnius waar het mausoleum in is gevestigd. Bij de tempel van Jupiter, nu Johanes de Doper genoemd, is het erg druk. We zien een vroeg Kroatische kerk, lopen over de prachtige wat gladde steen tegels, dalen de paleiskelder in waar bedrijven van alles aan de man proberen te brengen. De gids neemt afscheid van ons, waarna we via de smalle straatjes terug lopen naar de zuidelijke poort, de markt bezoeken en daarna op een bankje gaan zitten waar we over de haven uitkijken. De palmbomen ruisen zachtjes in een verkoelend briesje. Een Kroatische vrouw maakt in gebroken Engels een praatje met ons. Als de bus ons komt op halen, kijken we nog even achterom naar het indrukwekkende paleis van de keizer, de statige palmen, de haven en de weelderige mimosa langs sommige gebouwen. September 2016 Dalmatië



































