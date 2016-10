Andere artikelen







Wie heeft ooit gehoord van dit vrijwel onbekende tropische dier.

Het zijn ongelooflijke mooie wezens die alleen te vinden zijn in Azië, Afrika en in het zuiden van de Sahara. Deze wonderlijke dieren lijken op prehistorische nazaten, zijn zwaar geschubd en overlappend over het hele lichaam aanwezig. Het zijn zoogdieren, eten mieren en termieten die ze met hun lange kleverige tong kunnen pakken. Met de scherpe klauwen kunnen ze de termieten opgraven en doordringen in de termietheuvels. Als het dier wordt bedreigd rolt het zich razend snel op tot een strakke bal. De overlappende schubben zijn kei hard en gemaakt van keratine, hetzelfde eiwit wat menselijk haar en nagels vormt. De aanvaller trekt zich daardoor terug, mede door het zuur dat uit de anus wordt gespoten en een vreselijke stank verspreidt. Ze vallen onder de een van de meest bedreigde diersoorten omdat stropers ze voor de illegale handel proberen te vangen. De meeste dieren wegen tussen de 16 en 33 kilo. De meeste kleuren zijn licht tot geelachtig bruin en soms olijfgroen tot donkerbruin. Zij zijn tussen de 33 en 100 cm lang, waarvan de vrouwtjes kleiner zijn dan de mannetjes. Chinese Pangolins, de Manis pentadactyla, brengen de wintermaanden in diepe holen door. Die holen worden altijd in de buurt van termietennesten gemaakt, zodat ze bij het ontwaken het voedsel vlakbij hebben. De pangolin naam is afkomstig van het Maleise woord Pengguling, dat ‘iets dat rolt’ betekent en in de wereld schijnt het, het meest verhandelde zoogdier te zijn. Geen enkele dierentuin in Nederland heeft een Pangolin. Foto’s WF. Wiki.org.china.

















Redone 19 okt 2016 10:48 Heel gaaf, toen ik zijn snuit zag dacht ik gelijk aan een miereneter, wat mooi met al die schubben!!!



Marianne 19 okt 2016 10:55 Een levende dennenappel, zo ziet ie eruit, wonderlijke creaturen zijn er toch! Maar ja, dat vinden zij waarschijnlijk van ons, bloteriken, en dan toch zó gevaarlijk... tsja.















Benneke 19 okt 2016 11:15 De eerste foto was ook net een soort dennenappel René. Prachtige dieren, zo jammer dat er dan op wordt gejaagd.



Een groet van Benneke