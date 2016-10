Trogir Dalmatië

We rijden met de bus via kronkelende bergwegen naar Trogir. Een 2000 jaar oude stad.

De bus rijdt te snel om sommige eilandjes, Anton Pieck achtige, met pittoreske dorpjes, te fotograferen, maar het uitzicht is formidabel. De zee is spiegelglad en doorzichtig, zo helder is het water. We worden afgezet bij de markt, lopen de gebogen trap over het water op en komen al snel aan het einde bij de baai van Kastela. Men heeft hier prehistorische overblijfselen gevonden van klassieke kunst. De tropische palmbomen staan parmantig in de zon te blakeren en de boulevard is breed en lonkt. Trogir staat bekend om haar eilandjes, rots en kiezelstranden, de vissersnachten, folkloreshows en klassieke concerten.

We lopen via nauwe straatjes met gladde steentjes naar de brede palmen boulevard. Prachtige toeristen boten liggen op het rustige water te dobberen. Bij de kathedraal is het druk en de Romaanse en Gotische architectuur ziet er geweldig uit. De poort voor de smalle straatjes heeft beslagen deuren met gemene punten en is zeker 4 meter hoog. Een koor op de trappen van een gebouw zingt een prachtig lied dat bij het einde door toegestroomde toeristen met luid applaus wordt gewaardeerd.

Als we de kleine straatjes hebben doorgelopen, een oude muzikant wat Kuna’s geven, niet voorbij een ijssalon kunnen lopen, dus een Bananen sorbet nemen om even bij te komen, stappen we daarna op en lopen door de straatjes weer terug naar de boulevard. We gaan naar het fort dat prachtig tegen de blauwe hemel wordt afgebeeld en sinds 1420 de stad domineert. Het fort heet Kamerlengo en heeft haar naam ontleend aan de klerk Camerlengo, een Venetiaanse kassier.

Hier heersen de winden Bura en Jugo die bijzonder klimatologische omstandigheden creëren. De Jugo wil nog wel eens te keer gaan met zware onweer en regenbuien, maar die dag is het 24 graden.

We lopen nog even de markt over, want de bus staat ons al op te wachten. Je kunt er van alles kopen en een deel van de markt bestaat uit verkoop van groente, fruit, likeuren en bloemen. Tegen twee uur gaat de bus op weg naar de hoofdstad Split.

Trogir. Sept/2016 Dalmatië. Sommige foto’s zijn door het raam van de snelrijdende bus genomen.