Bill Haley

De hele bus zette gelijk in, want al die ‘oudjes’ werden meegesleept naar de jaren 50 en 60 en zongen uit volle borst ‘Rock around the clock’ mee. De chauffeur, een Kroaat, maar perfect Nederlands sprekend en al 12 jaar voor het busbedrijf rijdend, wist niet wat hij hoorde.

William John Clifton Haley werd op 6 juli 1925 geboren in Highland Park, Michigan, Zijn ouders waren muzikaal, dus zette hij in 1938 de eerste stappen op muzikaal gebied. Toen hij 22 werd trouwde hij met Dorothy Crowe. Hij vertrok in 1954 naar New York waar hij Rock Around the Clock opnam. Het werd in de VS een hit.

Door de film Blackboard Jungle waarin zijn nummer was opgenomen, ging het de hele wereld over en werd een wereldhit. Van 1954 tot 1958 werd hij overal met gejuich ontvangen en waren alle zalen van te voren allang uitverkocht. Toen Elvis Presley zijn ster rees, kon de lichtkalende Bill niet tegen de mooie Elvis op, want die had, zeker voor de vrouwen, een prachtige stem en sexappeal. Zijn populariteit daalde al snel en het lukte hem maar niet om met zijn rock ’n roll een comeback te maken.

Toen zijn vrouw overleed had hij geen zin meer in het leven. Hij raakte verslaafd aan de alcohol. In 1981 overleed hij aan een hersentumor. Hij werd niet vergeten want in de popliteratuur geldt hij tot vandaag de dag als een van de belangrijkste schakels van de rock ’n roll en de rebel uit de jaren zestig.

In februari 2006 werd ter gelegenheid van zijn 25e sterfdag een planetoïde, de 79896 Billhaley, naar hem vernoemd door de Internationale Astronomical Union.

Beroemde songs van hem: Rock around the clock, See you later alligator. Happy Baby, Mambo Rock,

Foto wikepedia