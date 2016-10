Solaris Vakantie park Dalmati&...

Solaris Vakantie park Dalmatië

We nemen na het bezichtigen van de stad Sibenik even goed de tijd om het enorme vakantie complex te bestuderen. Vanuit ons raam kijken we over de baai naar een dorpje.

Het hotel naast ons is in de greep van een grote Octopus. Solaris is keurig bestraat, verlicht, beveiligd en het Aquapark voor de kinderen is een waar kinderparadijs. Hier is werkelijk aan alles gedacht. We lopen onder de pijnbomen door langs de Mobil homes met standaard airco waar de gasten op hun terras het glas heffen. Zij kunnen ook gebruik maken van het ontbijt en avondeten in een van de hotels. Wel apart betalen natuurlijk. Ook is er een gelegenheid om je eigen boot te water te laten en de ruim 300 eilanden voor de kust van Dalmatië te bezoeken.

We lopen langs de kleine supermarkt naar de zee. Even verderop onder de pijnbomen kunnen we midgetgolf spelen, maar we besluiten aan het strand, 250 meter verderop, nog steeds op het complex, wat te gaan eten. Er is ook een enorme bar waar ’s avonds muziek is. Het gebouw is gemaakt in de vorm van een piratenschip. De ober die ons bediend is een olijke man en even later komt hij zwierig met het bestelde aanlopen. Het eten is prima en het uitzicht prachtig, terwijl een zachte wind, het is 24 graden, wat verkoeling brengt.

Daarna lopen we verder, bekijken leuke restaurants die tussen rotsen zijn gebouwd, een oude watermolen is er ook en hoe verder we op het terrein komen, hoe verbaasder we zijn. Ik noem ze gewoon even op: 5 hotels, allemaal 4 sterren, één zelfs 5 sterren, wellness, bars, strandbars, buiten restaurants, pizzeria, afhaalmaaltijden, disco, ijssalon, mini supermarkt, pinautomaten, zwembaden, kapper, kleine winkeltjes, piratenschip, speeltuin, treintje, 9 holes golfbaan, dag en avondanimatie, miniclub, minigolf, trampolines, speelautomatenhal, springkussens, tennis, tafeltennis, biljart, bowlen, voetbalveld, boogschieten, duiken, fiets verhuur, waterfietsen, kano’s, surfen, jetski’s.

Als de schemer invalt, de zon bloedrood de zee in zakt, lopen we terug naar het hotel waar ons weer een voortreffelijk avond buffet wacht, want dat moet gezegd worden, alles op Solaris is piekfijn geregeld en het personeel behulpzaam en heel vriendelijk.

Solaris Resort Sibenik – Dalmatië september 2016.