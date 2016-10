De aller eerste Renault

In 1946 werd de wagen gebouwd. In 2006 vierde de 4 CV haar zestigste verjaardag. In mijn jeugd heb ik diverse van deze wagens in Nijmegen gezien. In de jaren 60 verdwenen ze definitief van de weg, maar zo nu en dan kom je ze in de zomer soms tegen, want liefhebbers bewaren ze, renoveren en vertroetelen de wagens tot glimmende oude glories.

Deze 4 CV werd door de Franse autoconstructeur Louis Renault tot 1961 gemaakt. Het was de eerste wagen van de Régie Nationale des Usines Renault, het symbool van de heropleving van de Franse industrie en het werd de populairste wagen van net na de oorlog.

Renault werd onder toezicht van de Duitse bezetter geplaatst en onderzoeken naar nieuwe mogelijkheden voor wagens, werd door hen ten strengste verboden. Maar Fernand Picard en Edmond Serre, twee Renault ingenieurs gingen in de oorlog gewoon aan de slag. Ze wilden een kleine zuinige wagen maken die voor velen betaalbaar was, want eens zou de oorlog toch over zijn.

Na de bevrijding, op 4 oktober 1944 werden de Renault fabrieken in bezit genomen door de Franse regering en werd Pierre Lefaucheux aangesteld als beheerder. Hij werd bij beschikking van 16 januari 1945, getekend door Generaal de Gaulle, benoemd. Het werd voor die tijd een revolutionaire wagen met vier deuren, bedacht door stylist Berthaud. Hij, om het voor instappen te vergemakkelijken, liet de deur naar achteren open gaan. In de instructieboekjes stond dat bij wind de bestuurder bij het uitstappen flink de deur moest vasthouden tijdens het openen en nog het liefst met twee handen.

foto’s 2 en 3 van Internet.