Sibenik Dalmatië

Dalmatië viel vroeger onder Oostenrijk en heette het Koninkrijk Dalmatië. Bekende steden zijn Zadar, Sibenik, Dubrovnik en Split de hoofdstad. Om bij te komen van de reis, vertrekken we naar Sibenik, een kleine 7 km van het Solaris complex en krijgen we twee uur de tijd om het mooie stadje aan een enorme baai te bezoeken. Daarna kunnen we rustig ons complex verkennen dat aan een enorme baai ligt en waar we de vele eilandjes kunnen zien liggen. Sibenik is de hoofdstad van de provincie Sibenik Knin.

Het oude stadje, bekend sinds 1066 op de kaart van Koning Petar Kresimir IV, is gesticht door de lokale Kroaten en niet door de Grieken of de Romeinen, zoals andere steden langs de kust van Kroatië. Als we het stadje binnen rijden, zien we gelijk de 10 kilometer lange baai van Sibenik die op haar breedste punt 1200 meter is. Er ligt een prachtige tweemaster, enkele toeristen schepen, een jacht en kleine boten. We verlaten de bus op een speciale busterminal, want de straatjes zijn kronkelig en smal en parkeren is erg moeilijk. Wat ons direct opvalt is dat de straten heel erg schoon zijn, net als in de jaren 50 en 60 in Nederland.

We slenteren in de zon over de prachtige boulevard met brede tegels, palmbomen, acave, subtropische planten en kijken tegen de hoger gelegen stad aan waar de smalle straatjes vol met toeristen zijn. De stad kreeg in 1298 stadsrechten en diocees, Bisdom. We bestijgen enkele brede trappen die onze kuiten behoorlijk belasten na de lange heenreis, lezen op een bord dat de stad vroeger militaire en strategische functies heeft gehad, maar zijn meer geïnteresseerd in de St. Jacobus kathedraal (1431-1535) recht voor ons. Je schijnt te moeten betalen als je de kathedraal van binnen wilt zien, maar dat doen we niet want de tijd is te kort.

We slenteren liever door de nauwe straatjes waar de winkeltjes zich aaneenrijgen, de terrasjes goed bezet zijn en de oude gebouwen staan te pronken in de felle zonnestralen. Sommige straatjes zijn zo nauw dat menig toerist er foto’s van maakt. Aan het einde van de lange smalle kronkelige straatjes komen we op een oninteressant plein en gaan terug via andere smalle straatjes. Een kwartier later brengt de bus ons weer naar het Solaris complex. We benutten de uren voor zonsondergang om het enorme complex te verkennen.

September 2016 – 10 dagen Kroatië - Dalmatië