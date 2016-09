Kroatië en Dalmatië

Ondanks dat het een enorme reis is, 1550 km in totaal, willen we de landschappen van Kroatië en Dalmatië een keer zien. De watervallen van KRKA en Plitvice moeten geweldig zijn, om nog maar niet te spreken over de 6000 eilanden voor de kust.

Op vrijdag, een dag van te voren. rijden we naar een B&B in Maarheeze, een plaatsje in de buurt van Weert. De vakantiebussen van Solmartours vertrekken daar om 8 uur naar alle Europese bestemmingen. Het B&B Roos is een pittoresk huisje, lijkend op de pentekeningen van Anton Pieck en van binnen behoorlijk groot. De groen rood beschilderde luikjes, de enorme tuin, het zwembad, de walnoten en kastanje bomen, bloemen, bramenstruiken en schaduwgevende oude bomen, maken het geheel tot een klein verscholen paradijsje. Onze wagen blijft daar staan, terwijl de eigenaar ons de andere morgen om 7.15 uur naar het Solmar buscomplex brengt. Tussen 8 en 8.45 vertrekken alle bussen.

We passeren Keulen als de zon het landschap al flink in haar greep heeft. We zien een flits van de Rijn, passeren Koblenz, de enorme Terminal van het vliegveld van Frankfurt en stoppen 4 keer voor we bestemming Neuhaus am Inn bij Passau bereiken. De brug over de Inn is vlakbij en loop je er overheen dan ben je in Oostenrijk. Gezien de vluchtelingen staan er veel politie en douane beambten verdekt opgesteld, maar wij hebben er geen last van. Het hotel Alle Innbrücke is prachtig, het avondeten en ontbijt uitstekend. We zitten comfortabel in de luxe touringcar waar de zitplaatsen ruim zijn, catering aan boord is en we de andere morgen doorreizen naar Oostenrijk.

Daar begint het te regenen maar dat is niet erg, want het uitzicht op de bergen, de huisjes, de geraniums in de bakken van chalets, maakt de lange reis plezierig. Hier stoppen we één keer en na twee uur zitten we al in Slovenië waar we tegen drie uur gaat eten in een restaurant ergens in een dorpje. Een bergwand wordt door de zon aangestraald en het is al snel 24 graden. Vlak voor de grens met Kroatië rijden we langzamer want aan de wegen wordt gewerkt en eenmaal in het land zelf rijden we op prachtige brede geasfalteerde wegen, mede betaald door de EU. De chauffeur verteld dat miljoenen Euro’s door corrupte regeringsleiders zijn door gesluisd naar privé rekeningen in het buitenland. Als we ergens stoppen bij een restaurant zien we in grote hokken twee beren die men in de buurt heeft gevangen.

Als we voorbij de Winnetouberg zijn, de chauffeur verteld dat bij die berg vroeger veel opnames zijn gemaakt van Indianenfilms van Winnetou en Old Shatterhand, gaan we even later stijl omhoog en komen we in de wolken terecht. Daarna openbaart zich vanaf een kleine 1000 meter Dalmatië. In Sibenik komen we tegen 8 uur in het donker aan. Het complex met 5 hotels, speel en animatietuin voor de kinderen, strand, baai en zee, doet overweldigend aan. Hotel Jakov wordt onze verblijfplaats, het eten, de kamer, het terrein, de medewerkers, krijgen van ons in de loop van de vakantie een dikke 9.

16.9.2016. – 10 dagen Kroatië - Dalmatië. Sommige foto’s zijn door de ruit van de rijdende bus genomen.